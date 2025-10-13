Teatros, paseos de cuentos y concierto para una iniciativa única: regresa el Veleficuento

El evento, que se realiza del 24 al 26 de octubre, compagina la literatura y la creatividad en un entorno rural idílico

Una de las actividades de este evento en una de las calles llenas de flores de Velefique.

Velefique cuenta los días para la llegada de uno de los grandes acontecimientos del año a nivel social, cultural y juvenil del año en este bello municipio de la Sierra de los Filabres: el Veleficuento. Este evento, que se realizará el 24, 25 y el 26 de octubre, está asentado en esta localidad que prepara una programación con el objetivo de llevar la literatura a todos los rincones de Velefique y hacer disfrutar de una experiencia única a niños, jóvenes y adultos.

Para ello, el Veleficuento tiene herramientas muy variopintas para alcanzar este objetivo: obras de teatro, cuentacuentos por las calles (los llamados 'Paseos de cuentos'), encuentros con autores, conciertos y talleres que despiertan la creatividad de los niños en un entorno rural lleno de naturaleza, con guiños a la tradición y tranquilidad, que ayuda a crear un entorno propicio para que el evento se haya consolidado y además vaya incorporando nuevas actividades para 'atrapar' no solo a los más jóvenes de la casa, sino a la familia por completo.

«El evento, que ya es la séptima edición, ha crecido e incorporamos la formación que se hace en Velefique para narradores a finales de noviembre como un anexo a esta actividad», cuenta a IDEAL la teniente de alcalde del municipio, María del Mar Segura Rubira, sobre este evento único en la provincia.

El Veleficuento comenzará el próximo viernes 24 de octubre con la bienvenida a los escolares del colegio San Luis de Almería (10.00 horas), 'un paseo de cuento', llevado a cabo por Paula Mandarina, Noelia Camacho y Diego Reinfeld en la Plaza de la Constitución (10.30 horas), una visita dinamizada por la exposición de cartografía del cuento popular 'Cuando el mapa nos habla', a cargo de Nono Granero, en el 'Coworking', situado en la calle Castro (de 12.00 horas a 13.00 horas).

Desde las 18.30 horas se realizará el taller infantil Boombook, a cargo de Paula Mandarina en el Salón de la Tercera Edad, junto al Ayuntamiento, finalizando con una ronda de cuentos para adultos de la mano de Nono Granero, Paula Mandarina, Noelia Camacho y Diego Reinfeld en el Lavadero Municipal (a las 21.00 horas).

Programación fin de semana

El sábado 25 de octubre contará con un carrusel de actividades de todo tipo. La bienvenida y presentación del Veleficuento 2025 en la Plaza de la Constitución dará comienzo sobre las 10.45 horas.

A partir de la presentación se abren nuevos escenarios del municipio para albergar las siguientes actividades: Encuentro con autoras en la Plaza de la Constitución, de 11.15 horas a 13.45 horas, ('Una pizca de estrellas', de Sonia Cruz; 'La Luna', de Mamen Puertas, y 'Daniela Arcoíris' y 'Un abrigo, mil colores', de Silvia Martín Parra), Talleres, en el mismo horario (Estampación creativa, con Carmen F. Agudo, Manualidades de cuento, de Paqui Gálvez, Chapas de cuento, de Patricia Mayoral, y Cuentos de 0 a 3 años y taller de expresión artística, por el Espacio Behappy).

Paseos de cuento

Habrá tres turnos para poder disfrutar de 'un paseo de cuento' con Paula Mandarina, Noelia Camacho y Diego Reinfel, (11.30 horas -12.30 horas - 16.30 horas), una sesión ininterrumpida de cuentos en la calle Almería, a cargo de Mario Caballero, autor de 'A la sombra de las Palabras', una visita por la exposición de cartografía del cuento popular con Nono Granero.

Además, se realizarán juegos en familia con la Compañía Ángeles de Trapo en la explanada de la Piscina Municipal (de 13.30 horas a 16.30 horas), un 'escape room Julio Verne, con Paula Mandarina, taller de expresión corporal y escucha 'iluminarte', de María García y finaliza el sábado con 'Pampol Teatre, una verbena infantil en la Plaza del pueblo.

El domingo finalizará el Veleficuento con una obra de teatro que se estrena en Velefique 'En tierra extraña', realizado por la Asociación de Mujeres ASOMU y dirigido por Diego Armando Alias en el Teatro Municipal en tres sesiones que deleitarán al público.

