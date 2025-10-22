Tabernas arranca su otoño cultural y deportivo con actividades para toda la familia Teatro, senderismo, cine, deporte y eventos solidarios componen la programación que se extenderá hasta finales de noviembre

Marcos Tárraga Almería Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:38 Comenta Compartir

El otoño ha llegado a Tabernas cargado de cultura, deporte y diversión para todas las edades con la 'Programación Otoño Cultural y Deportiva 2025'. Tras la reciente celebración de la 15ª edición del Almería Western Film Festival (AWFF 2025), que llenó el Teatro, los poblados del Oeste y las calles del pueblo de actividades cinematográficas y lúdicas, el municipio continúa ofreciendo experiencias para vecinos y visitantes.

Entre las actividades destacadas de este mes, se encuentra el cuentacuentos 'A la sombra de las palabras', que tendrá lugar el 23 de octubre en la Biblioteca Municipal a las 17.30 horas, y el Campamento Europeo dirigido a los alumnos del Ceip Virgen de Las Angustias, que se celebrará el 24 de octubre en el Teatro a partir de las 9.30 horas.

El espíritu de Halloween también se vivirá con intensidad en Tabernas el viernes 31 de octubre, con un pasacalles terrorífico que recorrerá el municipio de la mano de 'La Duda Teatro', con salida desde la gasolinera a las 18 horas. La noche se cerrará con el 'Teatro del Terror', concebido como un 'escape room' en el Teatro Municipal, pensado para mayores de 12 años, donde el público se sumergirá en una experiencia única de miedo y suspense.

La programación de noviembre combina teatro y cultura para todos los gustos. La reconocida actriz Beatriz Rico protagonizará el 7 de noviembre la obra 'Pepa no me des tormento' en el Teatro Municipal.

El 14 de noviembre, la compañía El Aedo presentará 'Puños de harina' por la mañana, dirigido al alumnado del IES Manuel de Góngora, y 'Poeta perdido en Nueva York' por la noche; esta última será syu primer paso por la provincia dado que actualmente está cosechando mucho éxito en el Teatro Fernán Gómez del Ayuntamiento de Madrid.

El 18 de noviembre, el alumnado del CEIP Virgen de Las Angustias disfrutará del espectáculo '4 Puntales' con la actriz Mayte Beltrán, también en el Teatro Municipal, con motivo del Día del Flamenco.

Para los amantes de la naturaleza y el deporte, el sábado 25 de octubre se ha organizado la ruta Roquetas de Mar–Punta Entinas Sabinar, con salida a las 8 horas desde Las Palmeras y almuerzo incluido por 20 euros, con inscripciones abiertas en el Pabellón Municipal.

La vertiente deportiva y familiar se mantendrá como eje de la programación, con la XVII Carrera del Desierto de Tabernas 2025 el domingo 16 de noviembre, que combinará talleres y un concierto familiar, y la Marcha Solidaria contra el cáncer de mama, que tendrá lugar el 23 de noviembre con salida desde el Pabellón y un donativo de 5 euros.

Con esta programación, han explicado desde el Ayuntamiento, «Tabernas refuerza su compromiso por fomentar la participación ciudadana, promover la cultura y el deporte, y ofrecer propuestas de ocio para todas las edades, consolidándose como un destino de referencia durante el otoño en la provincia de Almería».

Estas actividades, organizadas todas por el Consistorio, cuentan en parte con el patrocinio de la Diputación de Almería y de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía.