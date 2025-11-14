La suerte 'cae' en Cantoria: un acertante de 'La Primitiva' gana más de un millón de euros

El dueño de un boleto de 'La Primitiva' validado en Cantoria percibirá más de un millón de euros al haber sido el único acertante de ... la Categoría Especial en el sorteo celebrado este jueves, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el ganador recibirá un total de 1.177.224,39 euros. El boleto ha sido validado en el Despacho Receptor número 5.675 de Cantoria, situado en Romero, número 30 del municipio.

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 13 de noviembre, ha estado formada por los números 2, 6, 7, 25, 41, 49. El número complementario es el 48, el reintegro el 7 y el Joker, 3982194. La recaudación ha ascendido a 10.948.159,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen seis boletos acertantes.