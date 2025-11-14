Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo de un boleto de La Primitiva. R. I.

La suerte 'cae' en Cantoria: un acertante de 'La Primitiva' gana más de un millón de euros

Un boleto sellado en el municipio es el único ganador de la Categoría Especial del sorteo celebrado este jueves

E. P.

Almería

Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:24

El dueño de un boleto de 'La Primitiva' validado en Cantoria percibirá más de un millón de euros al haber sido el único acertante de ... la Categoría Especial en el sorteo celebrado este jueves, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

