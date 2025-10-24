Subasta de dos parcelas municipales en Aguamarga Los suelos, por los que se puede pujar hasta el 6 de noviembre, son de tipo patrimonial y clasificación de suelo urbano y uso residencial

Marcos Tárraga Almería Viernes, 24 de octubre 2025, 11:34 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Níjar ha hecho público dos procesos de enajenación de terreros municipales en uno de los pueblos más codiciados de la provincia de Almería: la localidad de Aguamarga, un lugar «con encanto único situado en pleno corazón del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y donde cada verano pasan famosos y celebridades a disfrutar de un entorno sin parangón», tal y como han declarado desde el Consistorio en una nota.

Se trata de dos solares ubicados, el primero, en la calle Acequia, y el segundo en la calle Niño.

En el primer caso, ocupa una superficie de 315 metros cuadrados y sale a subasta por 182.016 euros (sin IVA). Tiene naturaleza patrimonial y, en concreto, se trata de patrimonio público del suelo. En el segundo caso, su naturaleza es patrimonial, ocupa una superficie de 116,03 metros cuadrados, cuenta con la clasificación de suelo urbano y uso residencial, y sale a subasta pública por 49.152 euros (sin incluir IVA).

Tal y como han trasladado desde el Ayuntamiento nijareño, el plazo de presentación de ofertas de ambas parcelas estará abierto hasta el 6 de noviembre de este año y el procedimiento de adjudicación será mediante subasta pública, que se efectuará «atendiendo única y exclusivamente al precio de adquisición ofertado que, en todo caso, deberá ser igual o superior el tipo de licitación».

De cualquier modo, los interesados en pujar por estos solares pueden obtener toda la información pertinente en la Plataforma de Contratación del Sector Público.