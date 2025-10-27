San Isidro y en Ruescas viven una gran noche de diversión y terror

Marcos Tárraga Almería Lunes, 27 de octubre 2025, 13:42 Comenta Compartir

La localidad nijareña de San Isidro ha vivido este fin de semana una noche de Halloween inolvidable en la que ha reinado un gran ambiente de diversión, miedo, disfraces, exhibiciones y música en directo. De esta manera, en la tarde-noche de este sábado, se desarrollaba un programa de eventos de lo más variado, con actividades desde las 16.00 horas hasta bien entrada la noche.

Así, la fiesta comenzaba con juegos terroríficos, continuaba con una actuación de baile a cargo de 'El sentir de nuestra tierra', seguía con la exhibición de gimnasia con Costa Rítmica Níjar, y acto seguido llegaba la música con los dj's Manuel Puertas y José Torres. Y todo ello, aderezado con palomitas de miedo, photocall espeluznante, pasaje del terror, y por supuesto, servicio de barra para recuperar energía después de tanto ajetreo.

Tampoco faltaba, claro, el ya tradicional concurso de disfraces, donde se han entregado premios para los diferentes estilos de trajes: terrorífico, grupal, original, en pareja, e infantil. Del mismo modo, en otra localidad nijareña, Ruescas, también han celebrado la noche de Halloween este sábado, con un montón de actividades y diversión en el salón social municipal.

Más noches de 'Halloweens' y la Noche en Negro de Campohermoso

Cabe recordar que, además de en San Isidro y en Ruescas, el municipio de Níjar ha contará con actividades temáticas próximamente en Agua Amarga (31 de octubre), Villa de Níjar (31 de octubre), Atochares (31 de octubre), Fernán Pérez (31 de octubre), Isleta del Moro (1 de noviembre), San José (1 de noviembre) y Venta del Pobre (31 de octubre y 1 de noviembre).

Por otro lado, la localidad más poblada de Níjar, Campohermoso, volverá a vivir una 'Noche en Negro' espectacular. Será el 1 de noviembre en la céntrica Avenida de las Negras, y arrancará sobre las 17.00 horas con talleres infantiles, baile, pasacalles, sorteos, concurso de disfraces, túnel del terror, concierto del grupo 'Perjudik-2', y cierre de fiesta con sesión dj. Además, también se habilitarán juegos hinchables, arte rastrillo, barra, y los puestos de pasteles El Santero, panadería Gracia de Dios, y el puesto de castañas de la asociación de mujeres Asmuca.