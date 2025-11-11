Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Salvan la vida a un hombre que se desangraba en su casa al cortarse con un cristal

Agentes de la Guardia Civil realizan un torniquete para detener una hemorragia «severa» en el brazo del varón

Nerea Escámez

Almería

Martes, 11 de noviembre 2025, 15:00

Una patrulla de la Guardia Civil de El Ejido ha salvado la vida a un varón de 30 años que presentaba una herida de gravedad ... al cortarse con un bote de cristal en su domicilio, en la localidad de Matagorda, El Ejido.

