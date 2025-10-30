Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

UGV cuadrúpedo en el interior del vehículo, durante la explicación del ejercicio en el campo de maniobras y tiro Álvarez de Sotomayor. N. E.

Los robots soldado, los aliados en primera línea de la batalla

Ejército ·

La base de la Legión acoge un ejercicio para enseñar los avances en la robotización ante posibles conflictos del futuro

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:09

Comenta

La tecnología y la innovación aplicadas a los conflictos armados del futuro están avanzando a pasos agigantados. El Ejército de Tierra continúa implementando todos los ... conocimientos aplicados a un entorno realista de cara a posibles conflictos. El campo de maniobras y tiro Álvarez de Sotomayor ha celebrado este jueves un ejercicio para evaluar las capacidades en sistemas aéreos y terrestres no tripulados, guerra electrónica, sistemas antidron, municiones merodeadoras y soluciones de comunicaciones satelitales y 5G, en un entorno táctico que propone reproducir con realismo las condiciones de enfrentamiento en el campo de batalla moderno.

