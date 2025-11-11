Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo de la sede del TSJA en Granada. R. I.

Revocan, por deficiencias en la sentencia, la pena a un hombre que empleó a mujeres para alterne

La resolución judicial expone la ausencia de algunos datos clave, como que las mujeres contratadas fueran extranjeras de países extracomunitarios

E. P.

Almería

Martes, 11 de noviembre 2025, 17:29

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha revocado una pena de siete meses de multa a un empresario condenado por contratar a mujeres ... extranjeras para realizar funciones de alterne en su local de Santa María del Águila, en El Ejido (Almería) debido a deficiencias en la sentencia de origen que dieron como resultado una insuficiencia probatoria.

