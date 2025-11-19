Retenciones kilométricas por una colisión de tres vehículos en la A-7, sin heridos
El siniestro, según fuentes del 112, tuvo lugar en el kilómetro 806 sentido Almería
E. P.
Almería
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 18:42
La colisión en cadena sin heridos de tres vehículos en la autovía A-7 a su paso por Vícar provocó ayer largas retenciones en el ... tráfico de más de dos kilómetros en uno de los lados de la vía, sentido Murcia.
Desde el servicio unificado de emergencias 112 Andalucía señalaron a Europa Press que fue sobre las 15.15 horas, cuando se recibieron avisos sobre la colisión.
Kilómetro 806
El siniestro, según las mismas fuentes del 112, tuvo lugar en el kilómetro 806 sentido Almería. Así, desde este servicio, dieron aviso tanto a la Guardia Civil de Tráfico como a la Guardia Civil.
El accidente, del que no constan más detalles, provocó largas retenciones en la vía que mantuvieron durante bastante tiempo un tráfico irregular.
