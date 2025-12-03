Rescatan a un hombre fallecido tras caer su coche a una acequia sin agua en Oria
Bomberos del Levante actuaron este miércoles en la calle Cuesta de los Molinos de la localidad
R. I.
Almería
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:15
Los Bomberos del Consorcio del Levante Almeriense han rescatado el cuerpo sin vida de un hombre tras salirse de la vía el vehículo que conducía ... en el municipio de Oria, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.
La sala coordinadora recibió a las 12:40 horas el aviso de los servicios sanitarios que reclamaban la presencia de los Bomberos en la calle Cuesta de los Molinos en Oria. Hasta allí se desplazaron efectivos del parque de Albox así como agentes de la Guardia Civil.
Posteriormente, los bomberos informaron que rescataron el cuerpo sin vida del ocupante de un vehículo que se había salido de la vía y caído en un acequia sin agua. Por el momento, no hay más información de las circunstancias en las que se ha producido el suceso.
