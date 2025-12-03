Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

R. I.

Rescatan a un hombre fallecido tras caer su coche a una acequia sin agua en Oria

Bomberos del Levante actuaron este miércoles en la calle Cuesta de los Molinos de la localidad

R. I.

Almería

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:15

Los Bomberos del Consorcio del Levante Almeriense han rescatado el cuerpo sin vida de un hombre tras salirse de la vía el vehículo que conducía ... en el municipio de Oria, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

