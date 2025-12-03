Rescatan a un hombre con Alzhéimer en un cerro de Lubrín

La Guardia Civil de Sorbas rescató ayer a L. C. M., un hombre enfermo de Alzhéimer, que había salido de su domicilio en Lubrín en ... torno a las 11:00 horas de la mañana y no regresó. Ante estos hechos, los familiares comunicaron la desaparición del varón y, de inmediato, se activó un operativo de búsqueda para dar con su paradero.

En coordinación con el alcalde de Lubrín, Protección Civil y con la colaboración de vecinos y allegados, lograron dar con el paradero del desaparecido en un cerro de la localidad. Una patrulla de la Benemérita lo avistó tras escuchar «voces» entre los matorrales, según indican desde la Comandancia Provincial de Almería.

«El hombre se encontraba tumbado, sin abrigo ni calzado adecuado» y, a primera vista, «en aparente buen estado» pero «con síntomas leves de hipotermia». Seguidamente informaron a los familiares, quienes acudieron para facilitar ropa de abrigo, así como a los servicios sanitarios para su valoración.

Una vez confirmada la localización, se dio por finalizado el dispositivo. En esta línea, la Guardia Civil reitera «la necesidad» de informar con «celeridad» ante una desaparición, ya que «las primeras horas son vitales para la pronta localización».