La Guardia Civil localiza a un varón enfermo de Alzhéimer. G. C.

Rescatan a un hombre con Alzhéimer en un cerro de Lubrín

La Guardia Civil localiza al varón «tumbado, en aparente buen estado pero con síntomas leves de hipotermia»

R. I.

Almería

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:36

La Guardia Civil de Sorbas rescató ayer a L. C. M., un hombre enfermo de Alzhéimer, que había salido de su domicilio en Lubrín en ... torno a las 11:00 horas de la mañana y no regresó. Ante estos hechos, los familiares comunicaron la desaparición del varón y, de inmediato, se activó un operativo de búsqueda para dar con su paradero.

