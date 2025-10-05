Registros, móviles y cámaras: la Guardia Civil sigue detrás del crimen de Antonio Campos Una semana después, la Policía Judicial continúa con las pesquisas para obtener una hipótesis de lo que pudo ocurrir la noche de la muerte del historiador de Berja

A primera hora de este lunes, hace hoy, una semana, la provincia de Almería comenzaba a enterarse de la trágica muerte del historiador virgitano Antonio Campos. El que fuera también, funcionario en el Ayuntamiento de El Ejido, apareció en el interior del maletero de su vehículo maniatado y golpeado la madrugada del 29 de septiembre.

Estos evidentes signos de violencia en torno a su cadáver, que apareció junto a una cooperativa hortícola de la barriada de San Agustín, en El Ejido, levantaron una oleada de preguntas en su entorno y su pueblo natal: «¿Por qué le han hecho esto a alguien tan bueno?».

Esta preocupación fue 'in crescendo' la tarde del domingo, tras hacerse oficial su desaparición ante la Guardia Civil, en su pueblo se comenzó a difundir la falta de noticias del varón, de 54 años, ya que tenía que haber acudido a Granada para ver a la Virgen de las Angustias.

Su muerte, provocada por «fuertes golpes en la cabeza», según indica la familia del virgitano, una semana después, continúa siendo investigada por los agentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Almería que han seguido minuciosamente los pasos de la figura del historiador. Con un joven de 23 años detenido como presunto autor material del crimen, que ingresó a prisión el pasado viernes, la causa sigue para esclarecer lo que pudo haber ocurrido el fin de semana. Siete días después... ¿cómo está la investigación sobre el crimen de Campos?

Testigos, amigos y familia

Entrevistas

Entre las primeras diligencias, los investigadores realizaron los días posteriores a la muerte del vecino de Berja una serie de entrevistas e interrogatorios con familiares, amigos, vecinos de Berja y de San Agustín –en la calle Mirasol, donde apareció el coche– para conocer por qué pudo haberse desplazado hasta este polígono la noche previa a su viaje a Granada o si conocían si había quedado con alguien en otro punto de El Ejido. Su último rastro fue a las 21:13 horas del sábado, 27 de septiembre, cuando, después de cenar con su madre, abandonó un aparcamiento del centro de Berja con su Volkswagen passat. «Le dijo a su madre que se acostara tranquila, que no tardaría nada», explicaba Encarni, su cuñada.

Huellas en su vehículo

Muestras de ADN

La Guardia Civil ha recopilado una serie de muestras en el lugar del crimen. En primer lugar, una inspección ocular en el entorno permitió descubrir latas de bebidas junto al coche de la víctima mortal. Se amplió con la toma de huellas en el propio vehículo así como el rastreo de las últimas conexiones telefónicas. Campos poseía su reloj, la cartera y el móvil. Fuentes cercanas a la investigación, consideran de «poco profesionales» la actuación de los presuntos responsables que abandonaron el vehículo en la zona videovigilada.

Videovigilancia en El Ejido

Información en las cámaras

Las cámaras de videovigilancia han sido, desde el primer momento, un elemento clave para esclarecer los hechos. Tanto las de la cooperativa hortícola –en las que se cuentan seis– y del resto del municipio, el alcalde de El Ejido advirtió que arrojaba «información muy relevante». En relación a si habría un segundo implicado, que habría roto una cámara en San Agustín para ocultar la identidad de los actuantes, el Ayuntamiento de El Ejido ha declinado a este periódico a confirmar si esta rotura es cierta o no.

¿Varios implicados?

Un detenido, ya en prisión

Apenas tres días después de la noticia que consternó a Berja y El Ejido, los agentes del Instituto Armado han realizado registros domiciliarios en diferentes puntos y se espera que en las próximas horas haya noticias de si se producirán, o no, nuevas detenciones de implicados en la muerte violenta del historiador virgitano.