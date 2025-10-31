Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Juan José Martínez, diputado de Sostenibiliad. R. I.

La red meteorológica de Almería se expande: «Queremos llegar a todos los municipios»

La Diputación y la Asociación Meteorológica del Sureste firman un convenio para instalar estaciones de observación, que permitirán conocer mejor la climatología en toda la provincia

M. Tárraga

Almería

Viernes, 31 de octubre 2025, 14:19

Comenta

La provincia de Almería estrenará nuevas estaciones meteorológicas gracias a la alianza entre la Diputación y la Asociación Meteorológica del Sureste (Ametse). Así lo ha ... confirmado el diputado provincial de Sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos, José Juan Martínez, quien ha detallado que el convenio firmado con esta asociación permitirá fomentar el conocimiento de la meteorología y climatología en toda la provincia, mediante la expansión de la red de observación climática Ametse.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un legionario al explotar un artefacto en la base de Viator
  2. 2 Detienen en El Ejido a dos empresarios agrícolas, madre e hijo, por explotación laboral
  3. 3 Arranca este viernes el juicio con jurado contra el acusado de matar a la dueña de un pub de Dalías
  4. 4 Herido un trabajador al caer de tres metros de altura en Vera
  5. 5 Cooltural Fest confirma las primeras bandas para 2026
  6. 6 La Legión celebrará una Jura de Bandera para personal civil en El Parador
  7. 7 Una importante cadena de moda sufre un ciberataque: Aviso a los clientes almerienses
  8. 8 La térmica de Carboneras desaparece: vuelan el último edificio en pie
  9. 9 Muere un legionario al explotar un artefacto en la base de Viator
  10. 10 Mojácar ultima los preparativos para el Día de Todos los Santos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La red meteorológica de Almería se expande: «Queremos llegar a todos los municipios»

La red meteorológica de Almería se expande: «Queremos llegar a todos los municipios»