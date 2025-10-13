Este es el pueblo del interior que revivirá una rebelión histórica del año 1573 La localidad viajará en el tiempo para poner en escena una ocasión ocurrida hace varios siglos, que tendrá lugar en el castillo del pueblo

E. Gabriel Llanderas Almería Lunes, 13 de octubre 2025, 13:30 Comenta Compartir

Cada vez son más las localidades que apuestan por revivir episodios clave de su pasado a través de recreaciones históricas en las que los vecinos se convierten en protagonistas. Estos eventos permiten rememorar hechos ocurridos hace siglos, acercando la historia de una forma participativa y atractiva tanto para el público local como para los visitantes.

El próximo 4 de octubre, el municipio de Tahal viajará en el tiempo para sumergirse en pleno siglo XVI con la celebración de la recreación histórica '1573: La Rebelión del Joraique'. El escenario no podía ser más evocador. Será el Castillo de Tahal, que se convertirá en el epicentro de una experiencia única donde la historia cobrará vida.

Un bandolero morisco

Según explican desde la Asociación de fiestas y recreaciones históricas: «El Joraique (Alonso de Aguilar) fue un bandolero morisco (monfí) nacido en Tahal en el siglo XVI. Tuvo una vida azarosa; estuvo enrolado como corsario berberisco en el norte de África, desde donde realizaba saqueos a las costas del sur de España».

«Acabó enrolado como miliciano en la sublevación morisca de Abén Humella de 1568, la denominada «Guerra de las Alpujarras». Tras esta contienda acabó preso por las tropas de Don Juan de Austria, pero consiguió escapar y refugiarse en las sierras de Almería con una partida de hombres armados, desde donde perpetraba asaltos y robos en aldeas y caminos. La situación fue tan grave que llegó a intervenir el propio Rey Felipe II, para conseguir que El Joraique depusiera las armas y cesara en su actividad delictiva».

«El Joraique impuso condiciones al Rey Felipe II, que no fueron aceptadas. Finalmente el Joraique y sus hombres, cercados por los soldados cristianos, huyeron de nuevo a las costas africanas».

«En septiembre de 1573, el Joraique y algunos de sus hombres volvieron a Tahal, su pueblo natal, donde perpetraron robos, asesinatos y secuestros. Este es el hecho histórico que se recrea como «La Rebelión del Joraique». Se hace mediante una representación teatral, ambientada con un mercado medieval en el que únicamente intervienen las personas del pueblo y los productos ofertados son netamente artesanales».

Un viaje a otra época

Durante toda la jornada, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un mercado artesanal, combates y desfiles, así como de espectáculos de música ancestral, exhibiciones de aves rapaces y actividades pensadas para los más pequeños. Tampoco faltará una variada oferta gastronómica que hará las delicias de todos los paladares. La cita culminará con la esperada Noche Morisca, un espectáculo cargado de emoción que envolverá a los asistentes en un ambiente único.

Talleres para sumarse a la historia

Como complemento, se ofrecen propuestas originales como el Taller de Danza del siglo XVI, también bautizado de forma divertida como 'Zumba Histórica', que permitirá a los participantes aprender y disfrutar de los bailes de la época. Estas sesiones se celebran todos los sábados a las 11:00 horas en el Salón Cultural de Tahal, abiertas a quienes deseen adentrarse en este singular viaje en el tiempo.