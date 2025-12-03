Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Diputados del PSOE de Almería, en la sede del partido. R. I.

El PSOE, sobre el presupuesto de la Diputación de Almería: «Es herencia directa de la presunta trama de corrupción»

La diputada socialista Noemí Cruz critica que el nuevo presidente «no ha movido ni una coma» de las cuentas elaboradas por el equipo de Javier Aureliano García

R. I.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:45

La diputada provincial del PSOE de Almería Noemí Cruz Martínez ha adelantado que su grupo votará en contra del presupuesto provincial para 2026 tras comprobar ... que el nuevo presidente de la Diputación «no ha movido ni una coma» del documento elaborado por el expresidente Javier Aureliano García, detenido hace dos semanas, por lo que «es herencia directa de la presunta trama de corrupción».

