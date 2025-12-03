El PSOE, sobre el presupuesto de la Diputación de Almería: «Es herencia directa de la presunta trama de corrupción»

La diputada provincial del PSOE de Almería Noemí Cruz Martínez ha adelantado que su grupo votará en contra del presupuesto provincial para 2026 tras comprobar ... que el nuevo presidente de la Diputación «no ha movido ni una coma» del documento elaborado por el expresidente Javier Aureliano García, detenido hace dos semanas, por lo que «es herencia directa de la presunta trama de corrupción».

Cruz ha señalado que, tras la crisis institucional abierta por las detenciones del presidente y el vicepresidente, «lo lógico y lo decente» hubiera sido iniciar auditorías, revisar las áreas, airear la institución y garantizar una gestión transparente. «Si no quiere hacerlo por la ciudadanía que está harta de lo que está viendo; si no quiere hacerlo por los alcaldes y alcaldesas, al menos debería hacerlo por sí mismo», ha indicado.

Sin embargo, según ha indicado el partido en un comunicado este miércoles, ha lamentado que el nuevo presidente haya sorprendido primero con una estructura de gobierno «calcada» a la del dirigente investigado y, después, con la decisión de presentar el presupuesto que dejó hecho Javier Aureliano, «un presupuesto dibujado a su medida, sin el menor cambio, pese a estar señalado por la UCO». «Es el mismo presupuesto, el de los mismos, con las mismas prioridades y la misma forma de entender la institución», ha afirmado.

La dirigente socialista ha detallado que las cuentas para 2026 aumentan gracias a las transferencias del Gobierno de España «que no mira colores políticos y distribuye con objetividad», a diferencia de lo que, ha dicho, viene haciendo la Diputación. En este punto, ha advertido de que pese a presumir de no endeudarse, el PP «vuelve a tirar de préstamos», evidenciando la falta de coherencia en su discurso.

A ello se suma el papel fundamental de los fondos europeos, los mismos que el PP «intentó boicotear porque prefería que no llegaran antes que admitir los logros del Gobierno de España». Ahora que están aquí, ha señalado, «engordan los ingresos del presupuesto», aunque ello no se traduzca en un reparto justo para los municipios.

En materia de gasto, la diputada ha denunciado que se consolidan partidas opacas que superan los tres millones de euros, como es el caso de Promoción Turística o Sabores Almería, y que se profundiza en un modelo cultural «para unos pocos», con un FICAL que suma 1,1 millones frente a los apenas 150.000 euros para actividades culturales en zonas rurales. También ha criticado que el plan transversal contra la despoblación vuelva a ser inexistente, dejando «otro año en blanco» a los municipios más amenazados.

Cruz ha subrayado que «se mantiene intacto el sectarismo» del anterior presidente, ya que el 85% de las inversiones nominativas va a municipios gobernados por el PP, frente al 15% asignado a ayuntamientos socialistas. «El discurso del lunes se cae por su propio peso. Aureliano se va, pero se queda su presupuesto, sus partidas opacas, sus auxiliares de odontología y su forma de repartir», ha denunciado.

La diputada provincial ha alertado de que resulta «gravísimo» que el presupuesto que se votará mañana sea «el que Javier Aureliano había preparado para seguir operando en su clínica dental», en alusión a las conversaciones reveladas por la UCO. Además, ha recordado que la Junta de Andalucía adjudicó contratos de emergencia y menores a empresas vinculadas al alcalde de Tíjola y diputado provincial investigado, José Juan Martínez, confirmando que el entramado «no solo afecta a la Diputación».

Diputado de Tíjola

Cruz ha cuestionado las palabras del nuevo presidente provincial del PP, Ramón Fernández-Pacheco, quien ha afirmado que confía en que los investigados demuestren su inocencia. «¿A eso ha venido? Lo que tiene que hacer es pedir el acta a todo aquel que esté relacionado con esta trama, y hacerlo ya», ha exigido.

También ha reclamado al nuevo presidente de la Diputación que cese de inmediato al diputado implicado y ha planteado diversas preguntas sobre la información que el PP maneja. «¿Qué más tiene que ocurrir? ¿Cuántas áreas están afectadas? ¿A cuántas instituciones salpica? Diputación, Junta, ayuntamientos…», ha enumerado.

La dirigente socialista ha concluido que nada de lo que ha ocurrido en las últimas semanas apunta a una voluntad real de regeneración. «Lo último que esperaría cualquier persona que quiera limpiar la Diputación es mantener a todos en sus puestos y asumir como propio el presupuesto de Javier Aureliano», ha afirmado. «Aquí lo único que ha cambiado es el nombre de dos personas para garantizar que todo siga exactamente igual».