Mateo Hernández, ayer, en la sede del PSOE de Almería. R. I.

El PSOE pide a Moreno aclarar si empresas del 'Caso Mascarillas' contrataron con el SAS

El almeriense Mateo Hernández acusa al Gobierno andaluz de ser «complice» y de «tomar el pelo» a los andaluces

A. M.

Almería

Lunes, 1 de diciembre 2025, 23:51

El parlamentario socialista Mateo Hernández instó ayer a Juanma Moreno Bonilla a «aclarar de inmediato» si hay empresas vinculadas con la trama del 'Caso Mascarillas' ... de Almería que hayan podido «contratar también con la Junta de Andalucía», si estos empresarios «no se paseaban por los despachos de San Telmo o consejerías» o «si las empresas participadas por cargos del PP no contrataron con la Junta», entre otras cuestiones, al tiempo que también hay que saber, dijo, «si en los contratos investigados en la trama de Cádiz o Sevilla del SAS no se van a encontrar empresas de la trama de Almería».

