El PSOE pide a Moreno aclarar si empresas del 'Caso Mascarillas' contrataron con el SAS

El parlamentario socialista Mateo Hernández instó ayer a Juanma Moreno Bonilla a «aclarar de inmediato» si hay empresas vinculadas con la trama del 'Caso Mascarillas' ... de Almería que hayan podido «contratar también con la Junta de Andalucía», si estos empresarios «no se paseaban por los despachos de San Telmo o consejerías» o «si las empresas participadas por cargos del PP no contrataron con la Junta», entre otras cuestiones, al tiempo que también hay que saber, dijo, «si en los contratos investigados en la trama de Cádiz o Sevilla del SAS no se van a encontrar empresas de la trama de Almería».

«No nos sorprendería que, con los precedentes que existen en la contratación por parte del Gobierno de Moreno Bonilla, esto también se hubiese producido en Almería o en el resto de Andalucía», subrayó Hernández, que ayer ofreció una rueda de prensa en la capital almeriense. Criticó, asimismo, que «todavía ningún responsable» del PP, «empezando» por el propio por Moreno Bonilla «ni ha pedido perdón ni ha dado ni una sola explicación» por el Caso Mascarillas, «ahora llamado caso Partido Popular», lo definió el socialista.

«Que a estas alturas, el presidente del Gobierno andaluz y máximo mandatario del PP en nuestra comunidad siga sin condenar los hechos de manera clara y rotunda no es un olvido, es un síntoma de su estrategia de callar y tapar todo lo que huela a corrupción», subrayó.

A juicio de Hernández, este silencio «lo hace cómplice» de lo que se está conociendo, «que se remonta nueve años atrás». Una actitud, denunció, que «no es nueva», ya que «tampoco ha hecho nada estos años»: «No hizo nada cuando en 2021 detuvieron al primer dirigente del PP, cuando imputaron al exvicepresidente o cuando pillaron al exalcalde de Fines con 119.000 euros en una almohada».

El parlamentario socialista señaló que «ya está bien de que Moreno Bonilla le tome el pelo a los almerienses y al resto de andaluces» y retó al presidente andaluz «a decir si está con los que aplauden y tratan de blanquear lo ocurrido en el PP de Almería y en la Diputación provincial, como ocurrió en el último pleno de esta institución, o con quienes condenan la corrupción».

Tras criticar que el PP no puede dar «ni una lección», Hernández se postuló sobre la participación de dirigentes del PP andaluz el domingo en la manifestación de Madrid. Moreno Bonilla «podría haber mandado a los suyos a manifestarse a las puertas del SAS, donde la justicia investiga la presunta adjudicación irregular de 1.500 millones por parte de su Gobierno a clínicas privadas», aseveró.

En el mismo sentido, señaló que «si querían manifestarse por la corrupción, donde tenían que haber ido es a Génova 13, la sede del PP pagada con dinero negro». «El PP es el único partido político en nuestro país que ha sido condenado por corrupción», concluyó.