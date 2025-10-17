El PSOE lamenta que PP y Vox voten 'NO' contra su moción para reforzar la detección precoz del cáncer de mama La propuesta ha sido debatida en el pleno del Ayuntamiento de Níjar de este viernes e incluye medidas locales de apoyo y seguimiento a las mujeres del municipio

Marcos Tárraga Almería Viernes, 17 de octubre 2025, 14:15

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Níjar ha defendido hoy una moción en el pleno con el objetivo de garantizar la eficacia del programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía y exigir responsabilidades políticas ante los fallos reconocidos por la Junta. La respuesta de PP y Vox ha sido votar «no» a esa petición de garantías para las mujeres.

En el ámbito local, la moción propone la creación de un servicio municipal de información y acompañamiento, campañas de sensibilización, un canal de recogida de quejas y la colaboración con asociaciones de mujeres y entidades de salud. También se plantea la constitución de una comisión de seguimiento municipal para evaluar el impacto de los fallos del sistema en mujeres del municipio, en coordinación con los centros de salud locales y con todas las garantías de protección de datos. La respuesta de PP y Vox es: No.

La iniciativa surge tras las denuncias de cientos de mujeres andaluzas que han sufrido retrasos injustificables en sus pruebas complementarias, incluso hasta un año después de la primera mamografía, así como la omisión total de seguimiento en casos donde los informes radiológicos no fueron considerados «urgentes». Una situación que, según el PSOE de Níjar, «supone una amenaza directa para la salud y la vida de miles de mujeres».

«La detección precoz salva vidas, y lo que ha hecho el Gobierno de Moreno Bonilla no es solo un error administrativo, es una fractura de confianza institucional y un incumplimiento de promesas electorales. Dijeron que habría 'demora cero' y que bajarían la edad de cribado… Hoy sabemos que no es cierto», ha denunciado Esperanza Pérez, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Níjar.

Desde el PSOE también se recuerda que más de 12.000 mujeres andaluzas, con edades entre 45 y 50 años, no han recibido las mamografías prometidas, tal como ha denunciado la Asociación Española contra el Cáncer. «La Junta de Andalucía no solo ha fallado en eficacia: ha fallado en equidad, en transparencia y en respeto al derecho a la salud de las mujeres», afirma Pérez.

La moción socialista no se limita a señalar responsabilidades, sino que plantea una batería de medidas concretas tanto a nivel autonómico como municipal. Entre ellas, se solicita a la Junta la realización de una auditoría del programa, el cumplimiento de plazos máximos para pruebas diagnósticas, la implantación de alertas automáticas, el refuerzo de personal sanitario y la publicación de informes periódicos por provincias.

«Esta es una moción feminista, sanitaria y de justicia social», subraya Esperanza Pérez. «El Ayuntamiento de Níjar no puede mirar hacia otro lado. Estamos hablando de una política pública que afecta directamente a la vida de nuestras vecinas. Hay que actuar, informar, proteger y exigir. No se puede fallar donde más duele». El PSOE de Níjar lamenta no contar con el respaldo del pleno para lanzar un mensaje claro a la Junta de Andalucía: «Las mujeres no pueden volver a ser invisibles en la sanidad pública».