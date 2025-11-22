Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El PSOE de Fines exige explicaciones al alcalde sobre su continuidad en el cargo por el Caso Mascarillas

A través de Facebook, la formación ha querido trasladar a la ciudadanía «un mensaje de claridad, responsabilidad y compromiso», y ha cuestionado a Sánchez Simón si «tiene intención de dimitir»

Europa Press

Almería

Sábado, 22 de noviembre 2025, 12:26

Comenta

Ante la «creciente incertidumbre generada en el municipio», el PSOE de Fines ha instado al alcalde de la localidad, Rodrigo Sánchez Simón, a que dé ... explicaciones ante la «gravedad de los hechos y el impacto que estos están teniendo» a causa del caso Mascarillas y han exigido que «despeje cualquier duda sobre su continuidad en el cargo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Cierro esta etapa de mi vida con la convicción de haber desempañado con honestidad y lealtad los proyectos e iniciativas que han marcado el futuro de Almería»
  2. 2 El presidente de la Diputación de Almería presenta su renuncia
  3. 3 Javier Aureliano García dice adiós tras seis años al frente de la Diputación
  4. 4 Javier Aureliano García dice adiós tras seis años al frente de la Diputación
  5. 5 IU Roquetas de Mar exige al PP local que se pronuncie ante el «escándalo de corrupción» que sacude a la Diputación y al PP almeriense
  6. 6 «Cierro esta etapa de mi vida con la convicción de haber desempañado con honestidad y lealtad los proyectos e iniciativas que han marcado el futuro de Almería»
  7. 7 Fernández-Pacheco, sobre Javier Aureliano García: «Confío en que demuestre su inocencia»
  8. 8 La Junta sella el decreto de garantías para restaurar las canteras de Macael
  9. 9 Fernández-Pacheco, sobre Javier Aureliano García: «Confío en que demuestre su inocencia»
  10. 10 La Junta sella el decreto de garantías para restaurar las canteras de Macael

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El PSOE de Fines exige explicaciones al alcalde sobre su continuidad en el cargo por el Caso Mascarillas

El PSOE de Fines exige explicaciones al alcalde sobre su continuidad en el cargo por el Caso Mascarillas