El PSOE de Felix denuncia que el monumento a los fallecidos por COVID permanece «tirado junto a escombros»

El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Felix ha denunciado que en el quinto aniversario de la inauguración del monumento por los fallecidos por la Covid- ... 19 instalado en el municipio de Felix, este permanece «tirado junto a escombros».

La instalación de este monumento símbolo de recuerdo y homenaje a todas las víctimas de la pandemia fue aprobada en un pleno democrático y se procedió a su inauguración el día 1 de noviembre de 2020, convirtiéndose así en uno de los primeros monumentos erigidos en toda España con este motivo.

Sin embargo, tiempo después, «el actual gobierno municipal del Partido Popular procedió al desmantelamiento del monumento», una decisión que los socialistas consideran como «uno de los actos más antidemocráticos desde la Transición».

«Con esta acción, se pone de manifiesto la opacidad y el carácter antidemocrático del PP que atenta contra la memoria colectiva y el consenso ciudadano alcanzado en su día», afirman desde el PSOE.

Cabe recordar que el Monumento por los Fallecidos por la Covid-19 se realizó sobre el termómetro de la plaza. Un termómetro que consiguió un premio de la Universidad de Almería y que «ahora está tirado como chatarra en una instalación municipal».

Desde el PSOE reclaman la restitución del monumento y el respeto a las decisiones democráticas adoptadas en su momento por la corporación municipal, en honor a la memoria de las víctimas y el espíritu de unidad que inspiró su construcción.