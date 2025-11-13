El PSOE denuncia que la Diputación de Almería esta «paralizada»: «El PP se deja llevar por un modelo caduco que no ofrece soluciones«

La diputada del Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Almería Noemí Cruz Martínez ha asegurado que el proyecto del Partido Popular al frente de ... la institución provincial «está agotado» y la provincia «paralizada» a pesar de contar «con más recursos que nunca». Es por ello que ha reclamado al presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, que «mire cara a cara a los vecinos y vecinas de la provincia y resuelva las necesidades que tienen en su día a día».

«Si hoy recorremos nuestros pueblos, nos encontramos municipios que aún se abastecen con cubas de agua o con una empresa pública como Galasa que pierde nueve hectómetros cúbicos al año«, ha manifestado Cruz a dos jornadas de que se celebre el Día de la Provincia. También ha criticado que, más allá de los discursos de Moreno Bonilla en inauguraciones como la de la potabilizadora del Almanzora, este problema real «sigue sin resolverse» por parte de la Diputación o de la Junta. «¿Cómo se pueden dar tantos golpes de pecho al hablar de recursos hídricos cuando se pierde tanta agua cada día?», se ha preguntado.

La diputada, según ha trasladado el PSOE en un comunicado este jueves, ha señalado que la situación también es especialmente grave en el Bajo Andarax, donde los tiempos de respuesta ante una emergencia «no están garantizados». De la misma manera, ha denunciado la falta de ejecución del presupuesto provincial, ya que «a mitad de legislatura, hay una inmensa mayoría de municipios cuyos planes provinciales ni siquiera tienen proyecto redactado, y año tras año el 70% del presupuesto se queda sin gastar».

Cruz ha incidido en que, además, la Diputación recibe 27,4 millones de euros más del Gobierno de España en transferencias respecto a ejercicios anteriores. «Pero no es capaz de convertir esos fondos en mejoras reales para la ciudadanía», ha lamentado y ha alertado de la despoblación que sufre el interior y de la ausencia de «programas ambiciosos» para frenar esta tendencia. «El PP se deja llevar por un modelo caduco que no ofrece soluciones a los problemas reales ni apuesta por la igualdad de oportunidades entre municipios», ha manifestado.

La dirigente del PSOE ha recordado que cada 15 de noviembre se celebra el Día de la Provincia, una fecha que reconoce la labor de personas e instituciones que contribuyen a la sociedad almeriense, pero que también «debería servir para reflexionar sobre qué Almería tenemos y cuáles son los retos pendientes, porque cuando salgamos del acto institucional del domingo, todo seguirá igual», ha advertido.

En este contexto, la diputada ha asegurado que «los almerienses saben que hacer grande a una provincia es mucho más que organizar un acto institucional todos los años». «El presidente de la Diputación podrá mirar hacia otro lado, pero los vecinos y vecinas de toda la provincia saben que Almería no va a avanzar sin una hoja de ruta progresista que piense menos en la propaganda y más en la gente», ha concluido.