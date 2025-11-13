Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Diputados provinciales del PSOE en Almería.

El PSOE denuncia que la Diputación de Almería esta «paralizada»: «El PP se deja llevar por un modelo caduco que no ofrece soluciones«

La diputada socialista asegura que el gobierno de la institución provincial «está agotado» e insta a Javier Aureliano García a «mirar cara a cara a los vecinos»

Ideal

Almería

Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:18

La diputada del Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Almería Noemí Cruz Martínez ha asegurado que el proyecto del Partido Popular al frente de ... la institución provincial «está agotado» y la provincia «paralizada» a pesar de contar «con más recursos que nunca». Es por ello que ha reclamado al presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, que «mire cara a cara a los vecinos y vecinas de la provincia y resuelva las necesidades que tienen en su día a día».

