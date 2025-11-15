A prisión nueve de los 16 detenidos tras incautar 1,5 toneladas de cocaína en Almería

La autoridad judicial ha ordenado el ingreso en prisión de nueve de los 16 detenidos de la operación 'Lukenan' de la Guardia Civil que permitió ... la aprehensión de 1.500 kilos de cocaína así como 774 plantas de marihuana y un kilo de cogollos tras los nueve registros domiciliarios en El Ejido, Roquetas de Mar, Viator, Pechina, La Mojonera y Vícar.

Así lo confirman a IDEAL fuentes de la Guardia Civil tras asestar un golpe «histórico» a la organización criminal en la provincia. Parte de los detenidos fueron sentados ante el juez en los juzgados de Almería, Roquetas de Mar y El Ejido en funciones de guardia, a razón del municipio en el que fueron arrestados durante la operación policial que coordina la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia 2 de Berja y que les acusa de delitos de pertenencia a grupo criminal, contra la salud pública y tenencia ilícita de armas, entre otros.

La Comandancia de Almería expuso este viernes el material aprehendido tras los registros y el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, tildó de «histórica» y «relevante» la operación. Los agentes del Instituto Armado incautaron 1,5 toneladas de cocaína en un garaje de una vivienda en La Puebla de Vícar dividido en once lotes con distinta nomenclatura como 'X-80', '555' u '888', entre otras, y no se ha determinado el origen y destino de la sustancia estupefaciente, que tendría un valor de 100 millones de euros en el mercado negro.

En los registros simultáneos participaron 120 guardias civiles del Equipo ROCA de El Ejido, Área de Investigación, Usecic de la Comandancia de Almería, Servicio Cinológico y GRS, entre otros. El entramado estaba «perfectamente» organizado y con una cabeza «visible» por encima del resto. El líder, era conocido como 'Boss' (jefe) o 'King' (rey) por los miembros del grupo ante el cual mostraban «temor y respeto», según confirman a IDEAL fuentes cercanas a la investigación.

El líder contaba con un subordinado en el segundo escalafón que haría el papel de intermediario entre él y los centros de producción y distribución de drogas, en los que se llegaría a implicar a familias completas. Algunos de estos puntos de venta ligados al tráfico de cocaína, según las observaciones policiales, se consideraron «altamente activos».

Lujo y armas

Los guardias civiles comprobaron que el líder de la trama pagaba por las diferentes actividades relacionadas con las plantaciones de marihuana y el punto de venta de droga que pertenecía al grupo. Y, en los registros domiciliarios, el cabecilla, debido a sus negocios y bajo el temor a la sustracción de droga o dinero, se habría dirigido «a los agentes de la unidad G. R. S. temiendo que se tratase de un vuelco de droga», manifiestan a IDEAL fuentes próximas al caso.

En esta línea, las aprehensiones evidencian el poder que ostentaba el cabecilla de la organización dentro de su actividad. A modo de ejemplo, la Guardia Civil ha intervenido, entre otras cosas, 24 relojes de alta gama de diferentes marcas como Tissot, Guess, Michael Kors, Emporio Armani, Diesel y Rolex; de este último, los agentes valoran en 70.000 euros su valor en el mercado mientras que otros rondarían los 30.000 y 50.000 euros.

También se requisó un juego de seis cucharas de plata de Dubái y hasta 15 cámaras de videovigilancia –que certificaban la seguridad con la que protegían la finca–. Entre los materiales que también han aprehendido destaca un bloqueador de dispositivos de GPS que pretendía «evitar» la acción del cuerpo policial, un teléfono satelital global, que tiene el objetivo de evitar ser detectado y, por otra parte, un teléfono encriptado de criptomonedas, que pretende eludir la posible existencia de inversiones «procedentes de los beneficios de la actividad delictiva».

En otro de los registros se decomisó un ordenador portátil y útiles empleados para la manipulación de droga, como, por ejemplo, una envasadora, balanzas de precisión y útiles para el cultivo de marihuana. También, los agentes se aprehendieron de cuatro armas cortas de detonación, munición de calibre nueve milímetros y 22.000 euros en efectivo. En una chaqueta de traje –en el interior de un armario– hallaron billetes de 500 y 50 euros. Se localizó en uno de los bolsillos interiores 750 euros en billetes de 50. También, hasta 9.000 euros en billetes de 500.

La Guardia Civil no descarta nuevas detenciones una vez que se analice todo el material intervenido durante los registros.