G. C.

A prisión nueve de los 16 detenidos tras incautar 1,5 toneladas de cocaína en Almería

La autoridad judicial decreta prisión provisional para los arrestados, mayoritariamente de origen español, tras la macrooperación de la Guardia Civil en la provincia

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Sábado, 15 de noviembre 2025, 13:48

Comenta

La autoridad judicial ha ordenado el ingreso en prisión de nueve de los 16 detenidos de la operación 'Lukenan' de la Guardia Civil que permitió ... la aprehensión de 1.500 kilos de cocaína así como 774 plantas de marihuana y un kilo de cogollos tras los nueve registros domiciliarios en El Ejido, Roquetas de Mar, Viator, Pechina, La Mojonera y Vícar.

