«El PP de Almería será importante en la hoja de ruta de las políticas de Juanma Moreno en Andalucía»

El presidente del Partido Popular de Almería, Javier Aureliano García, ha realizado hoy una valoración «muy positiva» para la provincia de Almería, tras la celebración ... del XVII Congreso Regional que ha tenido lugar en Sevilla este fin de semana y en el que Juanma Moreno ha sido reelegido presidente del PP Andaluz con un 99,95% de los votos.

Javier Aureliano García ha subrayado que «el PP de Almería ha salido muy reforzado de este Congreso» tras el nombramiento por parte de Juanma Moreno de siete almerienses que ya forman parte de la nueva ejecutiva del Partido Popular de Andalucía, lo que a su juicio demuestra que «el PP Andaluz tiene muy en cuenta al PP de Almería, no solo en el Gobierno de la Junta, sino también en clave orgánica de partido»

«Los almerienses van a contar mucho a la hora de trazar las próximas políticas que se van a llevar a cabo en Andalucía. Almería podrá reflexionar y opinar en el seno del núcleo del Partido Popular de Andalucía», ha insistido.

García Molino ha destacado la «unión» de todo el PP Andaluz entorno al proyecto de Juanma Moreno, una persona serena, que apuesta por la templanza, la reflexión y el diálogo y que representa como nadie «los valores del conjunto de Andalucía».

Por último, el presidente provincial se ha referido a los próximos comicios electorales y ha destacado que «el PP de Almería y de Andalucía están preparados para afrontar las elecciones autonómicas y las nacionales en el caso de que se produzca un adelanto electoral.

«Con la celebración del Congreso Regional ha quedado clara la consolidación de las políticas moderadas de Juanma Moreno en Andalucía y que la única alternativa posible para gobernar a nivel nacional es Alberto Núñez Feijóo», ha finalizado.