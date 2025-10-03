Pintan 'Vota Vox' en el Ayuntamiento de las Tres Villas: «Es un atentado contra la democracia» La alcaldesa lamenta el acto vandálico contra «la casa de todos», que ya está denunciado ante la Guardia Civil

Alicia Amate Almería Viernes, 3 de octubre 2025, 13:31

La Casa Consistorial de Las Tres Villas ha sufrido un acto vandálico. Este viernes ha amanecido con la frase 'Vota Vox' escrita en negro, con grandes letras que ocupan prácticamente toda la fachada principal. «Esta pintada, en mi casa, me molesta, pero, en una casa consistorial, es un atentado contra la democracia. Es la casa de todos los vecinos», ha manifestado la alcaldesa del muncipio, Virtudes Pérez.

Los hechos ya han sido denunciados ante la Guardia Civil, que investiga para dar con el responsable o los responsables del grafiti que, ahora, tendrá que eliminar el Ayuntamiento de Las Tres villas con el debido coste a las arcas municipales. «Habrá que pintar la fachada», ha lamentado la regidora.

Virtudes Pérez ha asegurado que «es la primera vez» que ocurre un acto de este tipo de el municipio, formado por las localidades de Doña María, Escúzar y Ocaña: «Ha gobernado durante 24 años el PP y yo llevo más de 20 años y nunca he visto algo así». Ha defendido que «en el pueblo no hay problemas» de convivencia pero teme con «tristeza» que se pueda asentar un «discurso de odio».