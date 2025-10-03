«Pedimos justicia y la mayor pena»: Berja grita justicia por el crimen de Antonio Campos Vecinos se concentran en la Plaza de la Constitución para arropar a los familiares del virgitano y pedir una condena justa para los responsables

Nerea Escámez Almería Viernes, 3 de octubre 2025, 20:59 Comenta Compartir

La Plaza de la Constitución de Berja ha arropado esta tarde a la familia de Antonio Campos y ha pedido una condena «firme y justa» para los responsables del crimen del funcionario del Ayuntamiento de El Ejido. Vecinos del municipio se han movilizado para exigir la máxima pena ante unos hechos que han dejado un dolor inmenso a su familia, amigos y el círculo social del virgitano.

«Mostramos nuestra repulsa más absoluta ante lo que le ha pasado a Antonio», ha apuntado el regidor del municipio, José Carlos Lupión. «Antonio era una persona que tenía mucha presencia en Berja, ha llevado su nombre por bandera, su buenhacer como historiador, editor de libros, fomentando el turismo... en cada rincón de nuestro pueblo está su presencia», ha manifestado el alcalde, recordando el papel del finado en cada ámbito de su vida y la huella «imborrable» que deja.

«Nos oponemos a todo tipo de violencia, pero nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie, sufrir esto es muy duro, aquí tenemos a su familia y queremos deciros que estamos con vosotros, no sólo los virgitanos sino todo el que le quería desde fuera», señala Lupión. «Deja un vacío irreparable. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie, es muy duro, todos los vecinos estamos con vosotros», subraya el primer edil instantes previos a que los presentes rompieran el silencio con un aplauso.

Ampliar Hermanos y familiares de Antonio Campos junto al alcalde y párroco de Berja. Manuel A. Cruz

«Nunca le ha hecho daño a nadie»

Además, el párroco de Berja se ha sumado a dar unas palabras en memoria del historiador: «Me uno a las palabras del alcalde, el valor que deja la partida de Antonio en el corazón de Berja y en esta casa, nuestra parroquia, es muy grande (...) su vacío es irreparable, hemos conocido a alguien grande por el que damos gracias a Dios por su vida, hemos formado parte de ella y él de muchos de nosotros».

Ante la mirada de los asistentes a la concentración pacífica en esta plaza, junto a la parroquia de la Anunciación, Isabel María Campos, hermana de Antonio, rota de dolor por la pérdida junto a su hermano Manuel, ha querido agradecer las muestras de apoyo y ha resaltado sus amistades por Berja, Dalías, Motril y Granada, haciendo alusión a su buen corazón: «Es una persona que nunca le ha hecho daño a nadie».

«Solo quiero, aunque no nos lo vayan a devolver, justicia y la mayor pena para el que lo ha hecho porque él no ha merecido esa muerte, todos los que lo conocíais sabíais la energía que tenía».

Temas

Berja