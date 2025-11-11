Una patera-taxi desembarca a migrantes a plena luz del día en la playa de Quitapellejos

A plena luz del día y a la vista de los almerienses. Las pateras-taxi han vuelto a desempeñar sus funciones en el litoral almeriense. ... Esta vez, en la playa de Quitapellejos, en Cuevas del Almanzora, donde una narcolancha ha sido avistada por bañistas y pescadores mientras se acercaba a la orilla y esperaba a que sus pasajeros se bajaran para emprender nuevamente su ruta y volver a la costa de Almería en cuestión de horas.

Este nuevo episodio ocurría ayer, lunes, y en las imágenes se puede observar cómo los migrantes bajaban a toda velocidad de la embarcación y, esta, una vez vacía, salía a toda velocidad de las aguas almerienses con tres patrones a bordo. «¿Se van para Garrucha? Ahí está la patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil», comenta uno de los usuarios que se encontraba en la playa cuando la goma ultrarrápida se dejó ver.

Y es que en los últimos años la presencia de las pateras-taxi en la costa de Almería se cuentan por cientos. Las mafias dedicadas al tráfico irregular de migrantes se han cebado con el litoral almeriense y las embarcaciones siguen llegando en masa en distintos viajes cargados de miles de migrantes.

El modus operandi de las pateras –que han abandonado su tradicional embarcación para utilizar las narcolanchas que también utilizan para el tráfico ilegal de droga– ha cambiado en los últimos años y, ni siquiera, la patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil puede seguirle el ritmo. Son igual de veloces que un coche de Fórmula 1. Las embarcaciones que se componen de cuatro motores de 300 CV y navegación de más de 30 nudos. Con un viaje de dos horas de duración, llegan a la costa y, en cuestión de minutos, desalojan a todos los pasajeros que han pagado un viaje de hasta 10.000 euros para llegar a su destino en busca de un futuro mejor.