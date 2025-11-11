Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una patera-taxi desembarca a migrantes a plena luz del día en la playa de Quitapellejos

R. I.

Una patera-taxi desembarca a migrantes a plena luz del día en la playa de Quitapellejos

Con embarcaciones de cuatro motores de 300 CV y navegación de más de 30 nudos, emprenden viajes de hasta dos horas

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Martes, 11 de noviembre 2025, 19:34

Comenta

A plena luz del día y a la vista de los almerienses. Las pateras-taxi han vuelto a desempeñar sus funciones en el litoral almeriense. ... Esta vez, en la playa de Quitapellejos, en Cuevas del Almanzora, donde una narcolancha ha sido avistada por bañistas y pescadores mientras se acercaba a la orilla y esperaba a que sus pasajeros se bajaran para emprender nuevamente su ruta y volver a la costa de Almería en cuestión de horas.

