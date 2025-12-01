Paso adelante para la nueva red de saneamiento de La Venta del Pobre

El Ayuntamiento de Níjar ha dado un paso adelante para que la nueva red de saneamiento del núcleo urbano de la Venta del Pobre sea ... una realidad. Y es que, durante el último pleno ordinario, el Consistorio aprobó la declaración de interés general de esta actuación promovida por la empresa mixta Emanagua, entidad responsable del servicio municipal de aguas en el término municipal nijareño.

Cabe señalar que la barriada de La Venta del Pobre carece de redes de saneamiento actualmente, por lo que resulta necesaria la ejecución de redes que recojan las aguas residuales de conformidad con el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA) y el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.

Desde el equipo de Gobierno municipal explican que, una vez examinado el proyecto de obra hidráulica denominado 'Nueva red de saneamiento en la Venta del Pobre, T.M. de Níjar', promovido por Emanagua, se ha comprobado que contempla las obras e instalaciones necesarias para dotar de red de saneamiento al núcleo urbano de Venta del Pobre. Así, debe considerarse que la barriada nijareña se distribuye a ambos márgenes de la autovía E-15/A7, por lo que para recoger las aguas residuales en el punto más bajo es necesario el cruce de la autovía con la canalización de saneamiento. Por otra parte, dada la disposición física del núcleo urbano, así como la trama del viario público municipal, junto con la orografía, no es posible otro trazado de las canalizaciones que el recogido en el proyecto, de esta forma, se hace imprescindible la ocupación de la zona de protección de la autovía.

En conclusión, la ejecución de esta obra hidráulica denominada conforme al proyecto presentado, resulta necesaria para dotar al núcleo de población del servicio de saneamiento, resultando que dadas las características del núcleo urbano, situado a ambos márgenes de la autovía, la solución adoptada en el proyecto técnico presentado contempla la alternativa técnica más idónea, no existiendo otra alternativa económicamente viable.