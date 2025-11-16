Los parrales, un tesoro clave para revitalizar Ohanes

Ohanes, asentado en la falda sur de Sierra Nevada, conserva uno de los cascos urbanos más característicos de la Alpujarra almeriense, donde los parrales siguen ... dando identidad y belleza a calles y fachadas. Hasta este pueblo llegó el pasado fin de semana Amigos de la Alcazaba, guiados por la concejala de Cultura y ambientóloga María del Carmen Valverde y la maestra María del Carmen Gallegos, para recorrer un entramado de casas encaladas, balates de piedra seca y rincones marcados por los emparrados tradicionales.

El itinerario partió de la Plaza de Miguel Vizcaíno y continuó por el antiguo lavadero y la calle Mengemor, deteniéndose en destacados elementos artísticos como la Iglesia de la Inmaculada Concepción, la Ermita de las Ánimas y la de Tices. El coordinador de la visita, Juan Miguel Galdeano, ofreció explicaciones sobre arquitectura, historia y tradiciones locales. El grupo también se adentró en el patrimonio inmaterial: el Toro de San Marcos, la devoción a la Virgen de Consolación y las antiguas prácticas agrícolas ligadas a la célebre uva de barco.

Durante la jornada, la Asociación animó al Ayuntamiento a reforzar su apuesta por el patrimonio, un recurso que consideran esencial para combatir el despoblamiento y generar nuevas oportunidades. Entre las propuestas, destacaron culminar la adquisición de la Casa de la Viuda, vivienda del siglo XIX vinculada al esplendor vitícola, para restaurarla y darle un uso cultural. También subrayaron el valor de la Casa de la Torre, notable residencia del siglo XVIII muy presente en la memoria de los vecinos.

El casco urbano conserva numerosas viviendas tradicionales de piedra y cal cuya tipología debería protegerse. Sin embargo, también ha sufrido pérdidas significativas, como el antiguo Casino o el Arco de las Ánimas con su tinao, todavía recuperable. Los parrales, omnipresentes en fachadas y patios, podrían potenciarse como elemento identitario, creando espacios frescos y agradables. Asimismo, los suelos empedrados —hoy muy escasos— merecerían ser recuperados.

Más allá del pueblo, Ohanes mantiene uno de los mejores conjuntos de piedra seca de la provincia, ejemplo de ingeniería popular ligada a la agricultura y a la variedad de uva «Ohanes». Si continúa cuidando su patrimonio material e inmaterial e implicando a su vecindario, esta joya alpujarreña podrá asegurar su futuro.