Los parrales, un tesoro clave para revitalizar Ohanes

El municipio alpujarreño busca en su patrimonio tradicional una herramienta contra el despoblamiento

Marcos Tárraga

Almería

Domingo, 16 de noviembre 2025, 22:35

Ohanes, asentado en la falda sur de Sierra Nevada, conserva uno de los cascos urbanos más característicos de la Alpujarra almeriense, donde los parrales siguen ... dando identidad y belleza a calles y fachadas. Hasta este pueblo llegó el pasado fin de semana Amigos de la Alcazaba, guiados por la concejala de Cultura y ambientóloga María del Carmen Valverde y la maestra María del Carmen Gallegos, para recorrer un entramado de casas encaladas, balates de piedra seca y rincones marcados por los emparrados tradicionales.

