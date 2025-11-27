Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Hallazgo del vehículo la noche del crimen en San Agustín. B. Digital

El padre del detenido por el crimen de Antonio Campos niega contacto con él los días del crimen

Declara que no tuvo contacto ni telefónico ni presencial con su hijo durante el día del crimen ni en los momentos posteriores cuando el cuerpo de la víctima ya había sido abandonado en el maletero del vehículo a 200 metros de su vivienda

E. P.

Almería

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:53

Comenta

El padre de H.H., el joven en prisión provisional tras su arresto el pasado 1 de octubre como presunto autor de la muerte a ... golpes del funcionario municipal de El Ejido, Antonio Campos, ha declarado ante el juez que no tuvo contacto ni telefónico ni presencial con su hijo durante el día del crimen ni en los momentos posteriores cuando el cuerpo de la víctima ya había sido abandonado en el maletero de su propio coche en la pedanía de San Agustín, a apenas 200 metros de su vivienda.

