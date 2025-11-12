Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Las obras del Cortijo del Fraile comenzarán a ejecutarse en 2026

Entre los trabajos principales se harán apeos de estructuras como forjados o muros con riesgo de desplome, limpieza y desbroce del recinto

R. I.

Almería

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:13

Comenta

La Diputación Provincial de Almería llevará a cabo la primera gran obra de rehabilitación y consolidación en el Cortijo del Fraile con el objetivo de ... asegurar la estabilidad del edificio, salvaguardando muros y cubiertas, para llevar a cabo con éxito la futura rehabilitación integral del emblemático inmueble.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Salvan la vida a un hombre que se desangraba en su casa al cortarse con un cristal
  2. 2 Moreno inaugura la remodelación de la potabilizadora de Cuevas, que multiplica por 57 su capacidad
  3. 3 «Mi hijo pesaba 20 kilos y bajó a doce»: denuncia acoso escolar sobre su hijo en un colegio de Fiñana
  4. 4 Los grandes descuentos vuelven a Adra en una nueva edición del Gran Outlet
  5. 5 Adra avanza en la puesta en valor del Cerro de Montecristo con la adjudicación de dos nuevos contratos
  6. 6 IU El Ejido le afea a Góngora que use el cercanías del Poniente como arma contra el Gobierno
  7. 7 Inversión de 600.000 euros en Arboleas para la mejora de varias calles
  8. 8 Cuentacuentos, música y talleres: el Aula de Mar regresa con nuevo programa
  9. 9 Esta es la ciudad andaluza que quiere transformar su río inspirándose en la Rambla de Almería
  10. 10 El IMD incorpora una nueva modalidad a las Escuelas Deportivas Municipales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las obras del Cortijo del Fraile comenzarán a ejecutarse en 2026

Las obras del Cortijo del Fraile comenzarán a ejecutarse en 2026