Nuevo gobierno, las mismas cuentas: la Diputación de Almería presenta su presupuesto 'récord' para 2026

La Diputación de Almería elevará al próximo pleno el Presupuesto General de 2026, «el mayor y más alto de toda su historia», ha destacado la ... propia institución, que en las últimas semanas ha encarado una crisis sin precedentes, que ha llevado a un abrupto cambio en su estructura de gobierno tras la detención de sus ya expresidente y exvicepresidente, Javier Aureliano García y Fernando Giménez, por delitos relacionados con malversación, cohecho o blanqueo de capitales.

No obstante, ya con José Antonio García Alcaína al frente, la entidad continúa en la misma línea de trabajo, lo que incluye -no sin críticas por parte de la oposición- las cuentas para el año próximo, en el que se alcanzará «la cifra histórica de 319 millones de euros, lo que supone un incremento de 50,5 millones para reforzar la inversión en los municipios, la vertebración del territorio y la igualdad de oportunidades entre todos los almerienses».

El nuevo presupuesto, ha explicado la entidad provincial, se ha elaborado siguiendo «una línea estratégica clave destinada a garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión social en toda la provincia de Almería». El principal gran eje de estas cuentas anuales, según la Diputación, pasa por «impulsar una inversión histórica en la construcción y mejora de infraestructuras y servicios básicos, asegurando que todos los almerienses, independientemente de su lugar de residencia, tengan acceso a los mismos niveles de calidad».

Por otro lado, se pretende reforzar la apuesta por el Bienestar Social y la Igualdad, «mediante inversiones propias y el apoyo activo a los proyectos de innovación social que desarrollan asociaciones del tercer sector en la provincia». «Todo ello se ha plasmado en un presupuesto que tiene como fin la vertebración del territorio e integración social mediante la garantía de servicios y oportunidades equitativas entre los municipios costeros y los del interior, asegurando los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipal», ha expuesto la institución este miércoles en un comunicado.

Como segundo pilar, el Presupuesto General de 2026 se enfoca en el desarrollo económico y la lucha contra la despoblación. Para ello, detalla la entidad que se «reafirma el compromiso de apoyar a emprendedores y jóvenes que residen en municipios en riesgo demográfico, ofreciéndoles programas de formación y asesoramiento especializados; al tiempo que se destinarán recursos y esfuerzos a impulsar los sectores productivos».

El nuevo presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha desvelado cuáles son las principales claves de un presupuesto que es una hoja de ruta «del compromiso de la Diputación con la provincia de Almería y con el municipalismo».

Desglose por áreas

Los 319 millones de euros pervistos para las cuentas del año que viene, según ha informado la Diputación, se distribuyen en todas las áreas. Así, para Presidente, Área de Presidencia, Reto Demográfico, Patrimonio Histórico y Turismo se proyecta una inversión en 2026 de 58.478.288,44 euros; para Economía, 29.152.667,82 euros; para Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, 101.267.323,51 euros; para Bienestar Social, 86.095.098,39 euros; para Asistencia a Municipios, 6.065.231,22 euros; para Recursos Humanos, 8.594.299,79 euros; para Promoción Agroalimentaria, Comercio y Consumo, 4.850.644,08 euros; para Cultura, Cine e Identidad Almeriense, 7.437.352,49 euros; y para Deportes y Juventud, 17.059.084,26 euros.

50,5 millones más

El presupuesto experimenta un crecimiento de 50,5 millones de euros con respecto a 2025 que se va a materializar tanto en la inversión en infraestructuras, como en la protección social y en el impulso de los sectores productivos, ha indicado la Diputación. «El Presupuesto 2026 se ha construido teniendo en cuenta como piedra angular de nuestras políticas la atención a los alcaldes. Nunca antes se han destinado tantos fondos para la construcción y mejora de las infraestructuras; el Bienestar Social y la Igualdad de Oportunidades; la solidaridad y el desarrollo sostenible de la provincia. Es el presupuesto que necesita la Diputación para seguir con la hoja de ruta de crecimiento de la provincia», ha explicado el presidente

Del mismo modo, ha detallado que este presupuesto realiza una apuesta sin igual por el fomento de las infraestructuras. «El PG cuenta con una inversión sin precedentes en la Institución Provincial. Por primera vez se dedican 101,2 millones de euros para mejorar carreteras que conectan personas y municipios; construir y mejorar pabellones e instalaciones deportivos; centros de mayores y centros sociales; inversiones en agua, sostenibilidad y eficiencia de los recursos. Vamos a continuar apostando por actuaciones estratégicas para transformar la calidad de vida de todos los almerienses», ha detallado García Alcaina.

Un año más, la Diputación Provincial saca pecho porque «vuelve a hacer historia» al contar 86 millones destinados al Bienestar Social, 11 millone más que este año «con el objetivo de lograr que todos los almerienses tengan las mismas oportunidades». «Se aumenta la partida de ayuda a domicilio para proteger a los mayores y cuidar del cuidador y se apuesta por los mayores para fomentar su autonomía personal y evitar la soledad no deseada; al tiempo que se continúa con el Plan de Centros Sociales y Mayores», ha especificado la

Marcas provinciales

Las marcas 'Costa de Almería', 'Sabores Almería' y, por primera vez, 'Talento Almeriense' recibirán un «fuerte impulso» el año próximo en materia de promoción «para que puedan seguir siendo las grandes aliadas de la Diputación en la creación de oportunidades y fomento de la economía provincial». Asimismo, Servicio Provincial de Turismo reforzará sus planes de promoción para la captación de Turistas en nuevos mercados como son los Países del Este o reforzar vuelos con destinos europeos y Reino Unido.

La marca gourmet de la provincia, 'Sabores Almería' continuará con su hoja de ruta de internacionalización de las empresas y de los productos gourmet de la provincia de Almería; al tiempo que 'Talento Almeriense' continuará con el mismo «modelo de éxito» para la promoción de creadores, artistas y artesanos.

El Presupuesto General 2026 contempla un especial esfuerzo inversor en las primeras acciones de promoción en el exterior de la provincia de Almería de la marca 'Talento Almeriense' para apoyar la actividad y las creaciones de artista, artesanos y diseñadores de nuestra tierra.

Servicio de Bomberos garantizado

La apuesta presupuestaria por el Servicio de Extinción de Incendios en la provincia crece en un 50% respecto a 2026. Y es que, ha incidido la Diputación en que las cuentas recogen 15 millones de euros para garantizar este servicio en la provincia mediante la ampliación de efectivos, con más de 40, la financiación de convenios para dos nuevos camiones, equipamiento de futuros parques de Níjar y Los Vélez; así como el convenio para la ejecución del parque de Huércal de Almería.

Reto Demográfico: bares-tienda y cajeros

Afrontar el reto demográfico en la provincia es uno de los ejes centrales de la entidad provincia, ha recalcado la propia Diputación, que mantienen en el próximo ejercicio partidas para continuar con dos planes que convirtieron en pionera a nivel nacional: el destinado a la creación de bares-tienda en los municipios que no disponen de estos servicios y el Plan para la eliminación de la Exclusión Financiera, que permite que todos los almerienses tengan un acceso a un cajero automático.

Además, continuará poniendo a disposición de los almerienses sus viviendas de promoción pública en régimen de alquiler con opción a compra a precios asequibles, con el objetivo de fijar la población.

Una de las claves del presupuesto será la apuesta por la digitalización mediante la mejora de la oficina virtual y la atención al ciudadano 'on line', que también persigue que los vecinos puedan hacer todas sus gestiones a golpe de click. «Crearemos la oficina de datos 'Dip Data'. Con ello podremos tomar las mejores decisiones en todos los ámbitos competenciales de esta Diputación. La Big Data es una herramienta poderosa que ninguna gran entidad ignora si quiere crecer y va a ser nuestra aliada», ha añadido García Alcaína, quien ha recordado que se refirió a este asunto concreto en su toma de posesión como presidente este lunes.

La Diputación mantiene sus proyectos financiados mediante fondos europeos como son la Oficina Rural Dipalme, para fomentar el empleo y el auto empleo, o la Oficina de Comunidades Energéticas Locales, para favorecer la transición energética en los pequeños municipios.

Además, el Presupuesto mantiene las ayudas de 20.000 euros dirigidas a los municipios de menos de 1.000 habitantes para inversiones en infraestructuras y servicios municipales. Estas ayudas se rigen por criterios objetivos de población y suponen un impulso para la economía de estos pequeños pueblos.

En cuanto al Patrimonio, el Presupuesto contempla la rehabilitación de edificios singulares, el inicio de las obras de consolidación y rehabilitación del Cortijo del Fraile, así como las actuaciones previstas en el Convenio con el Obispado para la restauración de templos o nuevas inversiones para la promoción y mejoras en el Museo del Realismo Español Contemporáneo.

En definitiva, el presidente de Diputación ha puesto en valor el Presupuesto General de 2026 como un documento «realista, inversor, social y acorde con la hoja de Ruta de la Diputación de Almería para hacer realidad la demanda de los alcaldes de la provincia».