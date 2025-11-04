Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Níjar

Níjar se promociona en el Instituto Cervantes de Londres en busca de turistas

«Entre el alumnado, los usuarios de la biblioteca y los asistentes a las actividades culturales que aquí se organizan, hablamos de miles de personas enamoradas de nuestro país«, ha valorado el alcalde

Marcos Tárraga

Almería

Martes, 4 de noviembre 2025, 17:52

Que Níjar levanta pasiones como destino turístico diferenciado y de calidad no es nada nuevo. Lo que sí es novedoso es la última acción de ... promoción turística llevada a cabo por el Ayuntamiento nijareño, que estos días está presente, por segundo año consecutivo, en 'World Travel Market' (WTM), la prestigiosa feria internacional de turismo que se está desarrollando en Londres.

