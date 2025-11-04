Níjar se promociona en el Instituto Cervantes de Londres en busca de turistas

Que Níjar levanta pasiones como destino turístico diferenciado y de calidad no es nada nuevo. Lo que sí es novedoso es la última acción de ... promoción turística llevada a cabo por el Ayuntamiento nijareño, que estos días está presente, por segundo año consecutivo, en 'World Travel Market' (WTM), la prestigiosa feria internacional de turismo que se está desarrollando en Londres.

El alcalde, José Francisco Garrido, y la concejala de Turismo, Pilar Fenoy, han aprovechado su presencia en la capital inglesa para visitar la sede del Instituto Cervantes, la más importante referencia española para los amantes de la cultura, la lengua y la historia de España.

Pero, ¿por qué promocionar el destino Níjar en el Cervantes? El alcalde lo ha explicado así: «Entre el alumnado, los usuarios de la biblioteca y los asistentes a las actividades culturales que aquí se organizan, hablamos de miles de personas enamoradas de nuestro país. Buena parte son potenciales turistas de alto poder adquisitivo que, en caso de no conocer nuestro municipio, seguro que van a quedar gratamente sorprendidos con nuestra oferta turística». Garricho ha añadido que «es difícil encontrar un escaparate mejor en todo el Reino Unido para mostrar nuestros tesoros como municipio».

De este modo, alcalde y concejala han donado al Instituto Cervantes de Londres una remesa con centenares de ejemplares de la guía de miradores y senderos de Níjar, un recurso turístico que el Ayuntamiento nijareño presentó el pasado mes de enero en Fitur, y que supone «una herramienta útil para disfrutar de los mejores rincones del municipio, además de ser un manual imprescindible para no dejarse nada interesante por el camino», ha apuntado José Francisco Garrido.

Pilar Fenoy ha destacado, por su parte, que «un porcentaje notable de los usuarios del Instituto Cervantes acabarán visitando nuestro país, y muchos de ellos buscarán el mejor turismo de 'sol y playa', donde Níjar es una referencia internacional por ser el municipio del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Pero también vendrán a España atraídos por nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra gastronomía, nuestro patrimonio histórico y nuestros paisajes, y en todas esas áreas, Níjar es única en el mundo».

La feria inglesa

Con esta, ya son dos las ocasiones en las que el Ayuntamiento de Níjar está presente en 'World Travel Market' (WTM). El año pasado fue la primera vez que el Consistorio acudió a este «escaparate internacional» con una delegación encabezada por la edil de Turismo, Pilar Fenoy. Tras la experiencia positiva de la pasada edición, el Ayuntamiento nijareño ha regresado a la 'WTM', y lo ha hecho reinventando su promoción turística con la acción en el Instituto Cervantes.

Como ha explicado Fenoy, en esta muestra londinense «promocionamos el destino Níjar no solo entre el público británico, sino de cara a los agentes turísticos de todo el mundo que se dan cita en esta feria». Se trata, como explican desde la Concejalía de Turismo, de uno de los eventos turísticos más relevantes a nivel global, que reúne a más de cinco mil destinos y profesionales de la industria turística.

En ese sentido, ha destacado la relevancia de participar en esta feria a través del espacio del Servicio Provincial de Turismo de la Diputación Provincial de Almería, subrayando «la importancia estratégica de esta oportunidad, especialmente porque el turismo británico es muy relevante para Níjar, lo que convierte a este mercado en un objetivo prioritario para desarrollar nuevas propuestas y paquetes turísticos adaptados a sus preferencias».

Por todo lo anterior, este evento brinda una plataforma para promover Níjar como un destino único, posicionándose no sólo como alternativa diferenciada de 'sol y playa' como municipio del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, sino también destacando su oferta en turismo de naturaleza, cultura y sostenibilidad. Entre los objetivos de la delegación nijareña, se encuentran fortalecer relaciones comerciales, ampliar la visibilidad de Níjar en el mercado británico y fomentar el turismo responsable en la región, con el propósito de consolidar a Níjar como un destino de referencia dentro del segmento internacional.

WTM es conocida por su programa de conferencias, que cubre temas como la sostenibilidad, el marketing digital, las nuevas tecnologías y las tendencias emergentes en la industria. Por ello, se trata de una herramienta de promoción e intercambio de conocimiento para los profesionales que buscan estar al día con las últimas tendencias en temas clave como la sostenibilidad, las nuevas tecnologías aplicadas a los viajes, el marketing digital y la diversidad en el turismo.