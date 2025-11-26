Níjar pide la declaración como zona de gran afluencia turística

El Área de Turismo del Ayuntamiento de Níjar continúa trabajando para el impulso y la consolidación del municipio como destino turístico diferenciado y de calidad ... durante los 365 días del año. En por eso que, durante el último pleno celebrado el pasado jueves, la Corporación municipal aprobó el inicio de expediente administrativo para la declaración de Níjar como zona de gran afluencia turística (ZGAT), algo que, como ha indicado la concejala de Turismo, Pilar Fenoy, supone «un gran paso adelante en esa tarea de impulso del destino Níjar».

En la práctica, que Níjar sea declarada ZGAT implica mayor libertad de horarios comerciales, ya que los establecimientos situados dentro de la zona declarada pueden abrir cualquier día del año, incluidos domingos y festivos. Esto afectaría positivamente a tiendas de artesanía y productos locales, así como supermercados y comercios minoristas, o el comercio vinculado al turismo (equipamiento deportivo o alquileres), favoreciendo así el consumo turístico y prolongando la actividad económica.

«A mayor actividad comercial, mayor incremento del gasto turístico. Y a mayor gasto turístico, más generación de empleo y mayor competitividad», ha valorado Pilar Fenoy. Además, ha explicado que la declaración como ZGAT suele basarse en criterios como zonas de gran afluencia de visitantes, atractivos naturales y alta ocupación de alojamientos, por lo que, según han declarado, San José, Las Negras, Agua Amarga, Parque Natural Cabo de Gata-Níjar podrían cumplir los requisitos. «Esta declaración refuerza el posicionamiento de Níjar como destino turístico consolidado, y facilita la promoción turística y la captación de inversiones», ha subrayado.

Asimismo, si esto sucede implicaría un mayor acceso a subvenciones vinculadas a turismo sostenible, comercio, regeneración de espacios, movilidad y gestión inteligente. Además, «sería más probable» la mejora de la experiencia del turista y se alargaría la temporada turística, reduciendo la estacionalidad, «Es uno de los grandes caballos de batalla que tenemos por delante», ha señalado Fenoy.