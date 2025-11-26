Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pilar Fenoy, concejala de Turismo de Níjar R.I.

Níjar pide la declaración como zona de gran afluencia turística

Esta decisión implicaría el aumento de los horarios de los comercios, menor estacionalidad y más acceso a subvenciones

R.I.

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:28

El Área de Turismo del Ayuntamiento de Níjar continúa trabajando para el impulso y la consolidación del municipio como destino turístico diferenciado y de calidad ... durante los 365 días del año. En por eso que, durante el último pleno celebrado el pasado jueves, la Corporación municipal aprobó el inicio de expediente administrativo para la declaración de Níjar como zona de gran afluencia turística (ZGAT), algo que, como ha indicado la concejala de Turismo, Pilar Fenoy, supone «un gran paso adelante en esa tarea de impulso del destino Níjar».

