Níjar batirá en 2026 su récord histórico de inversiones reales

El Ayuntamiento ha aprobado un presupuesto con casi 10 millones de euros para obras e inversiones

Marcos Tárraga

Almería

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:00

Comenta

El pleno ordinario celebrado hoy en el Ayuntamiento de Níjar ha aprobado, con los votos favorables de PP y Vox y el voto contrario del ... PSOE, su presupuesto para el próximo año, que asciende a 50.431.595 euros, lo que supone un 12,38% más con respecto las cuentas de 2025. Esto se traduce en el presupuesto más elevado de la historia del Consistorio nijareño, algo que se debe, en gran medida, al capítulo de inversiones reales, de casi 10 millones de euros (9.954.055 euros), es decir, un 36,8% más que en 2025 y un 'récord' histórico para Níjar.

