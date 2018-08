Negativo en 'Xylella Fastidiosa' en las 1.400 muestras recogidas tras el caso detectado en El Ejido E. PRESS En el caso de Almería, se realizaron 401 cuadrículas y en cada una se tomó una muestra de vegetales sensibles a la bacteria EUROPA PRESS ALMERÍA Domingo, 5 agosto 2018, 10:11

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha obtenido resultados negativos en las más de 1.400 muestras tomadas tras la detección en el mes de abril de un caso aislado de la bacteria 'Xylella Fastidiosa' en tres plantas ornamentales ubicadas en un vivero de El Ejido.

Así lo ha señalado en una entrevista concedida a Europa Press el consejero del ramo, Sánchez Haro, en la que ha detallado que las muestras se tomaron en el lugar donde se encontró la bacteria y, como marca la normativa, en un kilómetro a la redonda. «Se han mandado los resultados al Ministerio y todos han dado negativo«, ha afirmado.

El consejero ha explicado que este test debe repetirse al año con el objetivo de «controlar» que no se vuelva a dar un caso como este y «si todo vuelve a salir negativo, se da por descartada la 'Xylella' en la zona«.

Para abundar en este tema, el jefe de servicio de Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rafael Sánchez, ha indicado a Europa Press que el caso de Almería ha sido «muy particular« al darse en un sitio con protección física y con indicios de que la bactaria provenía de otro lugar. »Cuando esto ocurre y, además, los insectos capturados en la zona están limpios, se permite no marcar la zona y no tener que arrancar los vegetales contaminados a cien metros alrededor«, ha apuntado.

En cambio, la Junta, siguiendo la normativa preceptiva, ha tenido que cumplir otras condiciones, entre las que se incluye «dos años de prospecciones exhaustivas en la zona detectada y en un radio de un kilómetro«. El procedimiento adoptada por la Consejería ha pasado por crear unas cuadrículas y prospeccionar cada una.

En el caso de Almería, se realizaron 401 cuadrículas y en cada una se tomó una muestra de vegetales sensibles a la bacteria. A estas se sumaron, las mil muestras que se tomaron en el vivero donde se detectó este patógeno, en los alrededores y en los dos viveros desde donde se había suministrado material al primer vivero.

Cerca de 3.000 prospecciones

La Junta comenzó a trabajar en la detección de posibles casos de 'Xylella Fastidiosa' en 2015 y hasta el 30 de junio de este año ha realizado un total de 2.929 prospecciones, donde ha tomado 14.518 muestras y «todas han dado negativas, menos los tres positivos del caso de Almería».

Sólo en 2017, se ha realizaron 1.339 prospecciones con 6.289 muestras; mientras que en lo que va de este año, se desarrollado 803 prospecciones y se han obtenido 5.987 muestras. Estas se recogen en viveros, explotaciones agrarias, parques y jardines y otros puntos, como pueden ser puntos cercanos a autovías, aeropuertos y puertos.

Además, Andalucía cuenta con cuatro laboratorios que pueden realizar las analíticas para 'Xylella Fastidiosa' y se sitúan en Almería, Huelva, Jaén y Sevilla.