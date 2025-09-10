Los narcos se 'burlan' de la Guardia Civil: cinco embarcaciones superan al Servicio Marítimo en Almería Las narcolanchas sobrepasan a la patrullera del Instituto Armado en Agua Amarga, ante la atenta mirada de los bañistas

A plena luz del día, frente a los bañistas y sin ningún tipo de pudor. Las narcolanchas han vuelto a dejarse ver, este lunes por la tarde, frente a la costa de Almería ante la mirada atónita de turistas y almerienses que se encontraban disfrutando de Agua Amarga.

En concreto, cinco embarcaciones 'go fast' han sobrepasado a la patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil cerca de la Cala del Plomo, volviendo a poner de relieve la falta de medios con los que trabajan y que no les permite competir contra estas organizaciones criminales.

Las imágenes, grabadas por los bañistas y que ya circulan por las redes sociales, muestran cómo las planeadoras rodean a la patrullera del Instituto Armado, que trata de interceptar a los pilotos pero les resulta imposible dado que son gomas ultrarrápidas. Están hechas con cuatro motores de 300 CV y navegación de más de 30 nudos.

Por el momento, se desconoce si las narcolanchas han continuado su ruta o se han refugiado en alguna cala del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar a la espera de mejoras en la meteorología.

Esta situación, denunciada constantemente por las distintas asociaciones profesionales de guardias civiles, vuelve a sumar un capítulo más aguas almerienses y ocurre apenas una semana después de que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz advirtiera de que el Gobierno será «más contundente» en la aplicación de «diferentes herramientas» contra las mafias dedicadas al narcotráfico así como al tráfico irregular de personas.

Ahora, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Almería, ha recordado las palabras de la ministra, de forma irónica, sobre la intención de «doblegar a las mafias migratorias» y, en relación al vídeo, consideran que «estos son los medios» con los que cuentan en la Benemérita para luchar contra las mafias en la costa.

Embarcaciones «no aptas»

Cabe recordar que las asociaciones no cesan en su petición de que se produzcan mejoras en el Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Almería ya que, aseguran, se necesita una mayor seguridad y dotación en sus medios humanos y materiales. «Las embarcaciones no son aptas» para erradicar esta actividad ilícita. En alguna ocasión han tenido que patrullar con barcos prestados de Granada para poder operar con todas las garantías en Almería.

Entonces, el Ejecutivo aseguraba en una respuesta parlamentaria que «los buques y embarcaciones que componen la flota del Servicio Marítimo de la Guardia Civil cumplen con las especificaciones técnicas que establece Marina Mercante para la navegación y el cumplimiento de las misiones encomendadas», y, desde la rama de Grande-Marlaska, detallaron que estas embarcaciones disponen de las «certificaciones exigidas por las reglamentaciones vigentes».

A comienzos de 2024 se conoció, a través de este periódico, que, de las cuatro embarcaciones –Río Guadiana, Nacimiento, Río Jiloca y una embarcación auxiliar– que los agentes tienen para luchar contra el narco y la inmigración irregular, los agentes solo tenían operativa la embarcación llamada 'La Lata' debido a su pésimo estado. El resto de las patrulleras no estaban aptas para el servicio. Una cuestión que se sabía desde 2022, dado que en la memoria justificativa del gasto de Interior se alertó del estado «envejecido» de la flota y de que tenían las horas de navegación «sobrepasadas».