Musimundo llena de ritmo y vida a Enix

Enix regresaba este verano con uno de los eventos musicales más esperados del verano: una nueva edición de Musimundo. Este evento trajo al municipio algunas de las voces más claras y variopintas de las Islas Canarias y de Cuba, sumando así una nueva oferta cultural clave para el disfrute de los vecinos y para la llegada de viajeros con ansias de experiencias enriquecedoras.

El evento, que se realizó las noches de los 8 y 9 de agosto en Enix tuvo un sabor multicultural y de Músicas del Mundo con la cuarta edición del Musimundo Enix Festival, un evento que contó con dos noches de conciertos y teatro infantil, en el que destacó de sobremanera la música tradicional cubana en formato vocal, la fusión de estilos de la música hispanoamericana y los éxitos de la música latina.

Este año el Festival adquirió un carácter íntegramente femenino e isleño, con invitadas venidas desde Canarias y Cuba. Organizado por el Ayuntamiento de Enix y la Asociación Cultural Grupo Nuevos Aires, el evento tuvo cuatro conciertos gratuitos, en la plaza de la Constitución del Municipio.

El viernes 8 de agosto abrió el festival, la artista canaria de Fuerteventura Lydia Moreno, quien con su personaje Chacha y su espectáculo 'El laberinto de la rima' hizo las delicias de los más pequeños: un espectáculo a caballo entre el teatro, la didáctica y la música.

Continuaron la noche las cubanas Cuarteto Vocal Vidas, una de las mejores agrupaciones vocales femeninas de la música cubana. Formación musical fundada en abril de 2012 en Santiago de Cuba, cuna del son y la música tradicional cubana. Sus integrantes son profesionales del canto con una gran carrera participando en diferentes eventos internacionales.

Como agrupación, fueron ganadoras del premio más importante de la música cubana, el CUBADISCO, en la categoría de Agrupación Vocal Instrumental en el año 2016. Su trayectoria está jalonada de otros premios y reconocimientos a su calidad. El sábado 9 de agosto abrieron la velada las canarias Kanarii, agrupación formada por ocho músicas canarias que se unen en este proyecto común. Talento, conocimiento y experiencia ejercieron de cimentación para este conjunto que no se pone límites.

Bajo la dirección musical de Jacqueline García, las voces de Míriam Reyes, Ana Gil y Mari Carmen Segura, y la aportación de Gema Barragán con el bajo; Alicia Vega con el piano; Noelia Rodríguez con la flauta y Laura Márquez con la percusión, Kanarii versiona canciones variopintas que recorren países como Colombia, México, República Dominicana, Chile, España, y Canarias como nexo de unión entre continentes y culturas.

Finalizaron el festival los anfitriones, Grupo Nuevos Aires, con su recorrido por los grandes éxitos de la música latina, que en la presente edición contaron con caras nuevas entre sus integrantes y un amplio repertorio, que les llevó a representar a España en Cubadisco 2025.

«Este cuarto festival ha sido la consagración de un festival que empezó poco a poco y que ha ido a más, ya que hemos conseguido movilizar a gente de Enix como a visitantes que disfrutaron de una variedad musical», comentó Álvaro Izquierdo, alcalde de Enix.