G. M.

Un muerto y cuatro heridos tras una pelea multitudinaria en Berja

Tras el aviso de alertantes, los operativos que acudieron al lugar confirmaron el fallecimiento de un varón y el traslado de, al menos, cuatro heridos de distinta consideración

Europa Press

Almería

Lunes, 18 de agosto 2025, 10:28

Una persona ha fallecido por heridas de arma blanca y otras cuatro han resultado heridas de distinta consideración tras una pelea multitudinaria que ha tenido lugar durante esta madrugada en la zona del Cerro Matadero de Berja.

Fuentes del servicio unificado del emergencias 112 Andalucía y de la Subdelegación de Gobierno han confirmado que los hechos tuvieron lugar sobre las 1.50, horas cuando varios alertantes avisaron de que se había producido una pelea en la calle El Romero.

En este sentido, los alertantes avisaban de que había un varón con una importante herida de arma blanca, por lo que se movilizó a Guardia Civil, Policía Local y efectivos sanitarios. Los operativos confirmaron la muerte de un varón y el traslado de al menos cuatro heridos de distinta consideración. La investigación está abierta.

