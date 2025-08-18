Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El siniestro ha ocurrido en la carretera N-340A.

Muere un joven de 24 años tras salirse con su coche de la carretera en Vera

Los servicios sanitarios desplazados al lugar del accidente han confirmado el fallecimiento.

C. L.

Lunes, 18 de agosto 2025, 11:21

Un joven de 24 años ha perdido la vida esta mañana tras salirse su vehículo de la calzada en Vera (Almería), según ha informado el 112.

El siniestro ha ocurrido a las 7:30 horas. En ese momento, la Policía Local de municipio ha informado al centro coordinador del siniestro, ocurrido en la carretera N-340A, en la circunvalación, por lo que la sala ha activado de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Guardia Civil.

Los servicios sanitarios desplazados al lugar del accidente han confirmado el fallecimiento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto y cuatro heridos tras una pelea multitudinaria en Berja
  2. 2 Muere un joven de 24 años tras salirse con su coche de la carretera en Vera
  3. 3 Luces y sombras entre los destinos más transitados con el Aeropuerto de Almería
  4. 4 Periodistas de Andalucía denuncian la nueva oferta para Comunicación de Torrecárdenas
  5. 5 El conflicto de los patinetes se lleva 52 multas en solo un mes
  6. 6 Albanchez suspende su mascletá como precaución ante el riesgo de incendio
  7. 7 Manuel Carrasco ilumina la noche en Vera
  8. 8 Periodistas de Andalucía denuncian la nueva oferta para Comunicación de Torrecárdenas
  9. 9 Enfermedades más comunes del verano y cómo prevenirlas
  10. 10 Almería XXI renueva el listado de aspirantes a viviendas protegidas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Muere un joven de 24 años tras salirse con su coche de la carretera en Vera

Muere un joven de 24 años tras salirse con su coche de la carretera en Vera