Muere un joven de 24 años tras salirse con su coche de la carretera en Vera

C. L. Lunes, 18 de agosto 2025, 11:21

Un joven de 24 años ha perdido la vida esta mañana tras salirse su vehículo de la calzada en Vera (Almería), según ha informado el 112.

El siniestro ha ocurrido a las 7:30 horas. En ese momento, la Policía Local de municipio ha informado al centro coordinador del siniestro, ocurrido en la carretera N-340A, en la circunvalación, por lo que la sala ha activado de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Guardia Civil.

Los servicios sanitarios desplazados al lugar del accidente han confirmado el fallecimiento.