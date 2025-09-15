Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Miles de peregrinos acompañan al Santo Cristo del Bosque en Bacares

La sagrada imagen, adornada con rosas rojas, fue portada a hombros por los hermanos custodios, acompañada por la Hermandad en el año de su 50 aniversario

Ideal

Lunes, 15 de septiembre 2025, 10:59

El 14 de septiembre, Bacares volvió a vivir con emoción la salida del Santo Cristo del Bosque, que a las 17:30 horas abandonó su Santuario para dirigirse en procesión hasta la ermita del paraje donde, según la tradición, se apareció para proteger a sus vecinos.

La sagrada imagen, adornada con rosas rojas, fue portada a hombros por los hermanos custodios, acompañada por la Hermandad en el año de su 50 aniversario. Miles de fieles llenaron la plaza, recibiendo al Cristo entre lágrimas, vivas y plegarias, en una muestra de fe que cada año se renueva con mayor fervor. Muchos peregrinos llegaron descalzos, cumpliendo promesas y dando gracias al Cristo por su amparo constante.

El calor acompañó la jornada, en contraste con otros años de incertidumbre por la lluvia. La Banda de Música Anacrusa, con más de sesenta intérpretes, puso sonido a una procesión marcada por la devoción y el recogimiento.

Una vez más, el Santo Cristo del Bosque de Bacares fue el centro de la fe de todo un pueblo y de quienes, desde lejos, acuden para rendirle pleitesía.

