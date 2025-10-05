Migas y roscos, el legado gastronómico que une a Canjáyar Más de un centenar de personas de diferentes edades viven un día de convivencia con recetas de gastronomía tradicional

Canjáyar ha acogido el encuentro intergeneracional impulsado por la Diputación Provincial de Almería, una actividad que ha reunido a más de un centenar de personas entre mayores y niños con el objetivo de fomentar la convivencia, el intercambio de experiencias y la preservación de las tradiciones populares.

Durante la jornada, los participantes de diferentes edades han disfrutado de una completa mañana de convivencia en la que han elaborado migas y roscos tradicionales, compartiendo recetas, anécdotas y conocimientos transmitidos de generación en generación. Esta actividad, que se ha realizado en el Centro de Mayores de Canjáyar, se enmarca en el programa de actividades que promueve la Institución Provincial para reforzar el bienestar y la integración de las personas mayores en la vida comunitaria. Además, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Canjáyar.

Durante la jornada, han participado el vicepresidente de la Diputación y diputado de Bienestar Social, Ángel Escobar; la alcaldesa de Canjáyar, Antonia Urrutia, y el delegado territorial de Educación en Almería, Francisco Alonso, quienes han destacado la importancia de estos encuentros como ejemplo de cohesión social y respeto por la cultura popular.

El vicepresidente de la Diputación ha dado la enhorabuena a todos los participantes, quienes han compartido con él experiencias y anécdotas: «Los mayores son la memoria viva de nuestros pueblos y, con iniciativas como esta, conseguimos que su legado siga presente entre las nuevas generaciones», ha señalado Ángel Escobar, quien ha felicitado al Ayuntamiento de Canjáyar por su implicación en este tipo de propuestas que fortalecen el tejido social y familiar en el municipio alpujarreño.

Por su parte, la alcaldesa de Canjáyar ha dado las gracias por el apoyo de la Diputación Provincial de Almería en estas jornadas, ya que «hemos podido estrenar una mejora muy necesaria y demandada por sus usuarios en el Centro de Mayores y qué mejor forma de estrenarla que con una jornada de encuentro intergeneracional en la que niños y mayores han compartido experiencias, conocimientos y tradiciones, cocinando juntos las populares migas de la asociación y disfrutando de una comida en convivencia».

El delegado territorial en Almería, Francisco Alonso, ha señalado que «nuestros mayores son historia viva de nuestro pueblo. Pasar una jornada con ellos significa aprender y disfrutar de su memoria. Que nos hayan acompañado niños y jóvenes supone, además, que las nuevas generaciones conozcan las costumbres y tradiciones de nuestra tierra como aprender a elaborar las magníficas migas o los famosos roscos fritos que durante años lleva elaborando la Asociación de Mayores para diferentes eventos de Canjáyar. Ha sido una jornada intergeneracional entrañable y fructífera, gracias a la Diputación de Almería, el Ayuntamiento de Canjáyar y a todos los participantes».

El encuentro ha concluido con una degustación popular de las migas y los roscos, en una jornada de convivencia donde mayores y pequeños han disfrutado juntos de estas elaboraciones y han podido compartir anécdotas.