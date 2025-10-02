Migas, pasodobles y cabezudos por las Fiestas Patronales de Enix El municipio empieza este viernes sus festejos en honor a la Virgen del Rosario

Enixeros disfrutan de las fiestas en el municipio en una de las ediciones anteriores.

Javier Cortés Enix Jueves, 2 de octubre 2025, 23:43 Comenta Compartir

El municipio de Enix inicia este viernes sus Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Rosario con una amplia programación de actividades.

Comienzan los festejos con el repique de campanas a las 12.00 horas, con fútbol en el Polideportivo Enix a las 18.00 horas y con la lectura del pregón a manos de Juan Antonio López Cebrián a las 23.00 horas. A continuación del pregón se realizará la elección de las reinas y reyes de las fiestas, y la abuela del año, para finalizar con una verbena amenizada por las Orquestas Pentagrama y Fábula Show en la Plaza Buenavista.

El sábado, el municipio contará con juegos populares por la mañana, la feria del mediodía y las migas populares a las 14.00 horas, y ya por la tarde, el 'Grand Prix' (16.30 horas), ofrenda floral a la Virgen del Rosario en el templo parroquial (18.00 horas), verbena (23.30 horas) y concurso de pasodobles (01.00 horas).

El domingo está previsto una diana de gigantes y cabezudos (9.00 horas), santa misa en honor a a la Virgen del Rosario y San Judas Tadeo (12.00 horas) y posterior procesión por las calles.