Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Enixeros disfrutan de las fiestas en el municipio en una de las ediciones anteriores. Alejandra Sáez Álvarez

Migas, pasodobles y cabezudos por las Fiestas Patronales de Enix

El municipio empieza este viernes sus festejos en honor a la Virgen del Rosario

Javier Cortés

Enix

Jueves, 2 de octubre 2025, 23:43

Comenta

El municipio de Enix inicia este viernes sus Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Rosario con una amplia programación de actividades.

Comienzan los festejos con el repique de campanas a las 12.00 horas, con fútbol en el Polideportivo Enix a las 18.00 horas y con la lectura del pregón a manos de Juan Antonio López Cebrián a las 23.00 horas. A continuación del pregón se realizará la elección de las reinas y reyes de las fiestas, y la abuela del año, para finalizar con una verbena amenizada por las Orquestas Pentagrama y Fábula Show en la Plaza Buenavista.

El sábado, el municipio contará con juegos populares por la mañana, la feria del mediodía y las migas populares a las 14.00 horas, y ya por la tarde, el 'Grand Prix' (16.30 horas), ofrenda floral a la Virgen del Rosario en el templo parroquial (18.00 horas), verbena (23.30 horas) y concurso de pasodobles (01.00 horas).

El domingo está previsto una diana de gigantes y cabezudos (9.00 horas), santa misa en honor a a la Virgen del Rosario y San Judas Tadeo (12.00 horas) y posterior procesión por las calles.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un joven como presunto responsable de la muerte de Antonio Campos
  2. 2 Muere una mujer apuñalada en La Mojonera
  3. 3 Berja se concentra para pedir justicia por el crimen de Antonio Campos
  4. 4 Apuñalan a un hombre en Las 200 Viviendas de Roquetas
  5. 5 Martín, sobre el crimen de Campos: «Que se haga justicia»
  6. 6 Los líderes de los puertos de España trazan las líneas de actuación desde Almería
  7. 7 El PSOE exige conocer cuántas almerienses han conocido tarde su diagnóstico de cáncer de mama
  8. 8 Apuñalan a un hombre en Las 200 Viviendas de Roquetas
  9. 9 Una multitud de almerienses, con la Flotilla: «Los hijos de Gaza no son una amenaza»
  10. 10 Adif adjudica por 8,2 millones las traviesas para túneles del AVE entre Vera y Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Migas, pasodobles y cabezudos por las Fiestas Patronales de Enix

Migas, pasodobles y cabezudos por las Fiestas Patronales de Enix