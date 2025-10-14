Ni la mató una mujer ni fue por ir vestida moderna: los bulos que circulan sobre el crimen de La Mojonera La Guardia Civil desmiente las especulaciones sobre los hechos mientras mantienen una discreta investigación

Nerea Escámez Almería Martes, 14 de octubre 2025, 23:05

Trece días después de la muerte de una mujer de 35 años que resultó apuñalada a plena luz del día en La Mojonera, la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil sigue con el mayor sigilo toda pista que sigue al crimen así como los motivos que habrían llevado al presunto responsable a acabar con la vida de la víctima, de origen magrebí.

Alrededor de este hermetismo, los bulos no han tardado en llegar después de que el cadáver sin vida fuera localizado el pasado 2 de octubre a última hora de la tarde, sobre las 20:30 horas en la localidad del Poniente almeriense.

El primero de los bulos se trataría de un apuñalamiento por la forma de vestir de la mujer. Y es que, según han difundido, la víctima mortal habría sido apuñalada por un varón radicalizado que se habría ofendido por su vestimenta por lo que respondió atacándole de forma agresiva hasta dejarla sin vida en la vía pública. Fuentes cercanas a la investigación han desmentido a IDEAL estos hechos.

Lo único que se ha podido saber, hasta la fecha, es que el crimen no se estaría investigando como un posible caso machista. De hecho, la víctima mortal no tenía pareja y convivía con otras compañeras de piso en La Mojonera después de haber abandonado su país natal. Ella no estaba incluida en el sistema de protección Viogén.

Por otra parte, el segundo bulo hace referencia al presunto responsable del crimen. Y es que los encargados de difundir este tipo de información habrían asegurado que la responsable de este presunto homicidio sería una mujer, toda vez que fuentes cercanas al caso trasladan a esta redacción que este tipo de especulaciones «pueden perjudicar» a la labor de la Guardia Civil de Almería.

Por el momento, la investigación continúa abierta en torno a este luctuoso suceso sin que haya trascendido ningún detalle del mismo.