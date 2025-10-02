Martín, sobre el crimen de Campos: «Que se haga justicia» «La investigación continúa abierta», ha insistido el subdelegado del Gobierno, que no ha arrojado más detalles sobre el arrestado

Nerea Escámez Almería Jueves, 2 de octubre 2025, 14:49 Comenta Compartir

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha felicitado a la Guardia Civil por la «rápida detención» del joven de 22 años, como uno de los sospechosos del crimen de Antonio Campos, de 54 años, cuyo cadáver apareció en el propio maletero de su coche maniatado y con evidentes signos de violencia, en un polígono de la barriada de San Agustín, en El Ejido.

«La investigación continúa abierta», ha insistido Martín, que no ha arrojado más detalles sobre el detenido ni dónde se ha producido la detención, salvo que «pasará a disposición judicial en las próximas horas» y ha valorado la «encomiable» labor de la Policía Judicial con las actuaciones realizadas para que la instrucción judicial se produzca «de manera impecable» de forma que «la persona o personas responsables puedan ser juzgadas con todas las garantías» y «se haga justicia» sobre este crimen.

Por el momento, se desconoce la vinculación del detenido con la víctima mortal y se espera que en las próximas horas se esclarezca «de forma definitiva» este crimen que ha golpeado al Poniente almeriense, en especial, a Berja, donde residía y sus vecinos le tenían alta estima debido a su participación en la vida social, cultural y religiosa y, en El Ejido, donde trabajaba como funcionario en el Ayuntamiento, cuya labor fue considerada «impecable» por el regidor, Francisco Góngora.

El domingo denunciaron su desaparición

La familia de Antonio Campos denunció su desaparición de forma oficial el pasado domingo, en torno a las 17:00 horas, el virgitano planeaba viajar a primera hora a Granada para no perderse los actos en honor a la Virgen de las Angustias. Sin embargo, su vida se truncó la noche del sábado. Las cámaras del municipio de Berja le grabaron por última vez a las 21:00 horas, cuando salía en su vehículo de un aparcamiento y, después, se perdió su rastro.

Inicialmente se publicó en redes sociales la búsqueda del vehículo en el que viajaba y, posteriormente, se amplió la información para dar con el paradero del virgitano. Entonces, se interpuso una denuncia ante las autoridades y los vecinos decidieron organizar batidas por cada rincón de Berja. La madrugada del lunes llegó la peor de las noticias.

Varios vecinos que se aproximaron hasta la calle Mirasol (El Ejido), en la barriada de San Agustín, donde se ubica una cooperativa hortícola, localizaron su coche. La Guardia Civil forzó el vehículo, que se encontraba cerrado, y tras abrir el maletero, hallaron a Campos maniatado y golpeado en el habitáculo. Su cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia.

Fuentes cercanas apuntan a IDEAL que en el momento del hallazgo, en el entorno del vehículo habrían aparecido latas de cerveza. Las cámaras de videovigilancia que protegen la zona son un elemento esencial que ayudarán en la investigación de la Guardia Civil, que barajan un presunto caso de homicidio.