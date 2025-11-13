Manuel quiere vivir: un corazón para seguir latiendo

Manuel tiene solo catorce meses, pero ya libra una batalla que ningún niño debería conocer. Nació con una enfermedad rara y hoy su pequeño corazón, ... cansado demasiado pronto, espera un trasplante que le permita seguir viviendo. Mientras tanto, su vida transcurre entre las luces y sonidos de una UCI en Córdoba, donde cada pitido es una promesa y cada silencio un desafío.

A más de 400 kilómetros de su hogar en Viator, sus padres viven una rutina que no deja espacio para el descanso. No hay turnos, no hay pausas. Están los dos, siempre, día y noche, junto a su hijo. Apenas duermen, a veces ni comen. Han dejado atrás el trabajo y la rutina, y ahora su día a día se mide en latidos, esperas y esperanza.

Pero el amor, aunque inagotable, no basta para cubrir los gastos de esta larga estancia lejos de casa. Cada jornada supone un nuevo reto: un techo bajo el que dormir, un plato caliente, la gasolina para llegar al hospital. Por eso hoy piden ayuda, no por compasión, sino por acompañamiento. Quieren seguir junto a Manuel sin tener que elegir entre estar con él o poder comer.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante donación al número de cuenta habilitado por su madre, Amanda: ES97 3058 0191 8527 2410 4081, o contactando directamente en el teléfono 665 204 019.

La respuesta en Viator no se ha hecho esperar. El Club Deportivo Viator ha decidido unirse a la causa y poner su granito de arena para ayudar a Manuel y a su familia. Todo el dinero recaudado con la venta de entradas (tres euros) para su próximo partido irá destinado íntegramente a esta familia. Además, la entrada incluirá la participación en el sorteo de un teléfono móvil, un aliciente más para quienes quieran disfrutar del fútbol y al mismo tiempo tender una mano solidaria.

«El club deportivo Viator ya se ha puesto en marcha —explican desde la entidad—. Queremos llenar las gradas y que cada gol sea un impulso para Manuel y sus padres. Es el momento de demostrar que Viator está con ellos.»

El municipio entero se está movilizando, y cada gesto cuenta. Asociaciones, vecinos y colectivos se suman a esta cadena de solidaridad bajo el lema 'Échale una mano a Manuel', que ya se extiende por toda la provincia.

Dicen que los milagros existen, pero a veces los milagros necesitan empujones humanos. Manuel espera un corazón, y mientras llega, el suyo —tan pequeño y tan valiente— sigue marcando el ritmo de una historia que no puede terminar aquí.

Ayudarle es más que un gesto solidario: es un latido compartido, una manera de decirle al mundo que en Viator la esperanza también tiene nombre.