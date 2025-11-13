Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Manuel quiere vivir: un corazón para seguir latiendo

Viator se vuelca con el pequeño Manuel, un bebé de 14 meses que necesita un trasplante urgente

Juanjo Aguilera

Almería

Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:37

Manuel tiene solo catorce meses, pero ya libra una batalla que ningún niño debería conocer. Nació con una enfermedad rara y hoy su pequeño corazón, ... cansado demasiado pronto, espera un trasplante que le permita seguir viviendo. Mientras tanto, su vida transcurre entre las luces y sonidos de una UCI en Córdoba, donde cada pitido es una promesa y cada silencio un desafío.

