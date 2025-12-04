Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pleno de la Diputación de Almería, con García Alcaína en la Presidencia. R. I.

Luz verde al mayor presupuesto de la historia de la Diputación de Almería con duras críticas de PSOE y Vox

El nuevo presidente defiende que las cuentas se diseñan entre «muchas personas, muchos diputados, muchas áreas» ante las acusaciones de la oposición, que las vinculan a Javier Aureliano García

A. A. / R. I.

Almería

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:33

Comenta

El Pleno de la Diputación de Almería ha aprobado, con el voto en contra del PSOE y VOX, el Presupuesto General 2026 que alcanza la ... histórica cifra de 319 millones de euros, lo que representa un incremento de 50,5 millones respecto al anterior, cuantía que «se va a materializar tanto en la inversión en infraestructuras, como en la protección social y en el impulso de los sectores productivos», ha reseñado la entidad provincial en un comunicado este jueves tras la celebración de la sesión plenaria.

