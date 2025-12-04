Luz verde al mayor presupuesto de la historia de la Diputación de Almería con duras críticas de PSOE y Vox

El Pleno de la Diputación de Almería ha aprobado, con el voto en contra del PSOE y VOX, el Presupuesto General 2026 que alcanza la ... histórica cifra de 319 millones de euros, lo que representa un incremento de 50,5 millones respecto al anterior, cuantía que «se va a materializar tanto en la inversión en infraestructuras, como en la protección social y en el impulso de los sectores productivos», ha reseñado la entidad provincial en un comunicado este jueves tras la celebración de la sesión plenaria.

Estas cuentas llegan a debate, cabe recordar, dos semanas después de que el ya expresidente de la Diputación almeriense, Javier Aureliano García, y su vicepresidente Fernando Giménez dimitieran de sus respectivos cargos tras ser detenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por presuntos delitos de cohecho, malversación o blanqueo de capitales. Una circunstancia que ha sobrevolado la sesión plenaria y motivado las quejas de los representantes de PSOE y Vox.

Juan Manuel Ruiz del Real, portavoz del grupo socialista, ha incidido en que las cuentas diseñadas por el PP «no responden al interés general de la provincia, no son transversales y siguen impregnadas de la huella de quienes están siendo investigados por corrupción». «Por responsabilidad con Almería, votamos no», ha afirmado, subrayando que el presupuesto llega «manoseado por la anterior cúpula» y que su aprobación «solo profundiza en los mismos vicios que han lastrado la gestión provincial».

En la misma línea se ha pronunciado el portavoz de Vox, Pedro Agüera. «No se trata de unos Presupuestos preparados por el nuevo equipo de Gobierno, sino que son exactamente los mismos que prepararon Javier Aureliano García, expresidente de la Diputación y del Partido Popular de Almería, y Fernando Giménez, exvicepresidente», ha recalcado, incidiendo en que «en apenas 18 días no se prepara un documento como este, estando hecho bajo el manto negro de los que tanto daño le han hecho a esta provincia».

Críticas que han sido respondidas por el nuevo presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaína, quien incluso ha pedido a la oposición que se replantearan el sentido de su voto, detallándoles cómo se eleaboran las cuentas de la institución. «Ustedes creen que aquí los presupuestos se hacen de manera personalista. Estarán acostumbrados a que su partido sea un partido personalista. Aquí un presupuesto lo hacen muchas personas, muchos diputados, muchas áreas, y no se empieza 15 ni 20 ni 30 días antes», ha defendido.

García Alcaína ha asegurado en el Salón de Plenos de la Diputación de Almería que desde julio trabajan desde «todas las áreas por igual» para dar forma al Presupuesto General de 2026. «Pero no solamente le voy a decir eso. ¿Sabe cuándo empezamos realmente a trabajar el presupuesto todos los diputados de área? En el mes de enero. ¿Cómo? Atendiendo a los alcaldes, atendiendo a las demandas de todos y cada uno de los alcaldes. Y hoy, votar en contra de este presupuesto es votar en contra de los alcaldes de la Provincia de Almería», ha sentenciado.

El diputado provincial de Economía, Álvaro Izquierdo, ha sido el encargado de presentar ante el pleno el Presupuesto General de 2026: «Es el mejor presupuesto que ha aprobado la Diputación de Almería en su historia, no solo por su cantidad económica, que yo creo que lo merece, sino también porque supone un presupuesto que va a generar empleo, que va a traer financiación y que va a liderar el desarrollo de la provincia de Almería. Es un presupuesto muy ambicioso y un presupuesto tremendamente municipalista, porque no perdemos de vista la hoja de ruta que nos marcan todos nuestros alcaldes y concejales, que al final son los que marcan la hoja de ruta de la Diputación Provincial. En conclusión, no es el presupuesto de este equipo de gobierno, no es el presupuesto de la corporación, sino que es el presupuesto de toda la provincia de Almería».

Del mismo modo, Izquierdo ha tratado de desmontar con números y cifras del propio Presupuesto los argumentos de la oposición de la «discrecionalidad, opacidad y el destino de las nominativas», demostrando que todos los municipios, tanto los gobernados por el PSOE como por el resto de partidos, serán beneficiarios de estos presupuestos.

Pero la aprobación del presupuesto para el año que viene ha centrado solo uno de los puntos tratados en el Orden del Día de este pleno ordinario de la Diputación almeriense, en el que también se ha ratificado la nueva composición de la Corporación, a la que se han sumado dos nuevas diputadas, Lorena Nieto y María del Mar Herrada, ambas del PP, tras los ceses de García y Giménez.

Desfibriladores en los pueblos

Además, en la mañana de este jueves se ha aprobado el Programa Especial de Asistencia Económica para dotar a un total de 91 ayuntamientos de la provincia de dispositivos desfibriladores (DEA). Este programa tiene como objetivo además la impartición de cursos de formación para su correcta utilización en entidades locales con población inferior a 20.000 habitantes.

Asimismo, se ha dado luz verde a 4,8 millones de euros en inversiones destinadas a los Planes Provinciales, Instalaciones Deportivas y la mejora de Caminos Rurales. en infraestructuras, instalaciones deportivas y caminos rurales.

En este sentido, otro de los puntos ratificados en el Pleno ha sido la tramitación de otros 2,5 millones de euros de los Planes Provinciales de Obras y Servicios. De este modo, la Institución ya activado 25 millones de euros de inversión dirigida a los 103 municipios para el impulso de nuevas infraescructuras y obra pública.