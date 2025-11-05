Localizan en una zona de difícil acceso de Pulpí a una persona de avanzada edad desaparecida

En la tarde del día 3 de noviembre, la Guardia Civil del Puesto de Pulpí tuvo conocimiento de la desaparición de una persona mayor de ... edad en dicha localidad, tras ser denunciada su ausencia por familiares en dependencias oficiales. Previamente, la familia había realizado un llamamiento en redes sociales solicitando colaboración ciudadana para su localización.

Ante estos hechos, la Guardia Civil estableció de inmediato un dispositivo de búsqueda, en el que colaboraron Policía Local y Protección Civil de Pulpí, empleando todos los medios disponibles y la información aportada por un testigo que situaba a la persona desaparecida alrededor de las 23:00 horas del día anterior, caminando por la circunvalación de Pulpí en dirección a San Juan de los Terreros.

Tras varias horas de búsqueda, los agentes lograron localizar a la persona desaparecida en un talud de unos cuatro metros de profundidad, en una finca de hortalizas del paraje La Bomba, un área de difícil acceso y visibilidad. La persona presentaba lesiones leves ocasionadas por la caída, que le habían impedido levantarse o solicitar ayuda, al haberse quedado sin batería en su teléfono móvil.

La localización se produjo alrededor de las 18:40 horas, cuando ya comenzaba a anochecer, gracias a la rápida reacción y coordinación del operativo establecido por Guardia Civil con el apoyo de la Policía Local y Protección Civil.

Una vez rescatada, la persona fue asistida por los servicios médicos de emergencias y trasladada en ambulancia al Centro de Salud de Pulpí, siendo posteriormente derivada al Hospital de Huércal-Overa para su evaluación.

Colaboración ciudadana

