Literatura y naturaleza: el binomio mágico de Velefique El Veleficuento es una «fábrica de sueños» que trae paseos de cuentos, 'escape room' y diversos talleres a este municipio

Javier Cortés Velefique Sábado, 25 de octubre 2025, 22:22 | Actualizado 22:32h. Comenta Compartir

«Velefique se está conociendo y se conoce ya por el Veleficuento y por ser uno de los municipios de la provincia de Almería que acoge una actividad para las familias, los más pequeños y para los padres», así describía la diputada provincial, Almudena Morales, el Veleficuento, que ya forma parte una nueva identidad de este municipio de la Sierra de los Filabres.

Un evento, consolidado en el municipio y en la provincia, que hizo este sábado de una de las bienvenidas con más niños, padres y familias que se recuerde en las últimas ediciones. No en vano, la programación invitaba a soñar con la jornada de este sábado cargada de actividades con encuentros de autoras, talleres, paseo de cuento, exposición de cartografía, escape room y verbena infantil.

Todo ello mientras el pueblo se encontraba engalanado con distintos para la ocasión con diversos personajes de cuento, además de los murales pintados con mucho amor en distintas partes del municipio. La jornada del sábado se inició con la presentación del evento a cargo del alcalde, Rafael García Sola, la teniente de alcalde, María del Mar Segura Rubira y la diputada provincial de Cine, Cultura e Identidad Almeriense, que señalaron la importancia que tiene este evento para Velefique y la apuesta que hace la Diputación por la misma.

Las actividades dieron comienzo en la Plaza de la Constitución con el encuentro de autoras entre las que formaban parte Sonia Cruz, con 'Una pizca de estrellas', Mamen Puertas, con 'La Luna', y Silvia Martín Parra, con 'Daniela Arcoíris' y 'Un abrigo, mil colores'.

Talleres variopintos

En la misma ubicación se realizaron talleres de estampación creativa, de la mano de Carmen F. Agudo; manualidades de cuento, con Paqui Gálvez; chapas de cuento, con Patricia Mayoral, y los cuentos de 0 a 3 años y el taller de expresión artística, por el Espacio Behappy, además de una sesión ininterrumpida de cuentos en la calle Almería, por Mario Caballero ('A la sombra de las Palabras').

«El taller que he realizado consistía en colorear un marcapáginas y escribir mensajes para mandarlos al universo y también les estaba contando ciertas curiosidades de la cultura almeriense como las típicas casas, recetas tradicionales, además del amor a la familia y sobre el universo», comentaba Sonia Cruz, una de las autoras a este medio.

Mamen Puertas, autora de uno de los libros también conversó con IDEAL y contó algunas curiosidades. «El cuento se titula la luna y es un homenaje a la playa o cala de la media luna y también un regalo que se le hizo a una persona más especial para mí. En cuanto al taller tiene que ver con decorar un marcapáginas y enseñarles las canción del cuento, que tiene un código QR y sí se la pueden aprender».

Por otro lado, el Veleficuento tuvo como ya es habitual su tradicional 'paseo de cuento', un recorrido por varias de las calles del municipio con tres paradas en esta ocasión (Plaza de la Iglesia, calle Barranquillo y al lado del Lavadero) con Paula Mandarina, Noelia Camacho y Diego Reinfeld, como narradores. Zorros, pollitos, perros, ballenas, cocodrilos y elefantes fueron algunos de los animales mencionados en sus narraciones, que atraparon al joven público.

Durante la tarde, la explanada de la Piscina Municipal se convirtió, gracias a la Compañía Ángeles de Trapo, en una 'oasis' de juegos tradicionales y divertidos que superaron la treintena contando con la Ruleta, transporte de fichas en barco y puzzles.

Además, este año, el Veleficuento incorporó la actividad de la visita dinamizada por la exposición de cartografía del cuento popular 'Cuando el mapa nos habla', de la mano de Nono Granero. Un proyecto que trata de darle vida a cuentos que se han quedado desconocidos a través de los mapas creados por el autor.

Para finalizar esta jornada, el Veleficuento realizó el escape room Julio Verne, con Paula Mandarina, un taller de expresión corporal y escucha 'iluminarte', por María García, que contó algo más de una veintena de niños que participaron junto a sus padres en esta actividad que conectaba la expresión corporal con la narración oral, y la verbena infantil 'Pampol Teatre'. Y ya este domingo, el Veleficuento pone el broche de oro con el estreno de la obra 'En Tierra Extraña', teatro realizado por la Asociación de Mujeres y dirigida por Diego Armando Alias.

Veleficuento

Aunque este sábado se realizó la bienvenida y presentación del Veleficuento 2025, este evento comenzó este viernes 24 de octubre con la bienvenida a los escolares del colegio San Luis de Almería (10.00 horas), 'un paseo de cuento', llevado a cabo por Paula Mandarina, Noelia Camacho y Diego Reinfeld en la Plaza de la Constitución (10.30 horas), una visita dinamizada por la exposición de cartografía del cuento popular 'Cuando el mapa nos habla', a cargo de Nono Granero, en el 'Coworking', situado en la calle Castro (de 12.00 horas a 13.00 horas).

A las 18.30 horas se realizó el taller infantil Boombook, a cargo de Paula Mandarina en el Salón de la Tercera Edad, junto al Ayuntamiento, finalizando con una ronda de cuentos para adultos de la mano de Nono Granero, Paula Mandarina, Noelia Camacho y Diego Reinfeld en el Lavadero Municipal (a las 21.00 horas).

María del Mar Segura Rubira, teniente de alcalde de Velefique, valoró cómo «éxito en cuanto a participación», La mañana del viernes asistieron 100 escolares desde Almería. Por la tarde, se realizó una doble sesión, que no estaba prevista porque asistió más público del que se esperaba.