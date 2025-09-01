Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Todo listo para la previa de la 'Níjar Súper Cup'

Se disputará en Campohermoso los días 6 y 7 de septiembre entre las 9.00 y las 21.00 horas, y contará con cerca de un centenar de equipos de infantil, alevín y benjamín

Marcos Tárraga

Almería

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:40

El Ayuntamiento de Níjar, a través del Área de Deportes, ha organizado una competición previa al gran torneo 'Níjar Súper Cup'. Esta previa se disputará en Campohermoso los días 6 y 7 de septiembre entre las 9.00 y las 21.00 horas, y contará con cerca de un centenar de equipos de las categorías infantil, alevín y benjamín.

Este torneo está pensado como antesala de la 'Níjar Súper Cup', ofreciendo a los campeones de esta previa la posibilidad de participar de manera gratuita en el gran torneo final donde podrán enfrentarse a las canteras de los mejores clubs de España y parte del extranjero. De este modo, esta previa contará con representación de casi la totalidad de la provincia de Almería, con equipos como:

La Cañada, CD Vera, Albox, Pavía, Aguadulce, Ciudad de Roquetas, El Ejido, Adra, Berja, Los Molinos, Almería Futsal, entre otros muchos.

Asimismo, se contará con la presencia del RCD Espanyol y clubes de Murca (Lorca Deportiva, Ranero, Cartagena) y de Granada (UD Motril).

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Níjar, Jesús Guerrero, ha explicado que «seguimos trabajando para que Níjar sea una referencia nacional en deporte base». «Con esto, «evidentemente, atraemos visitantes al municipio y así se les despiertan las ganas de volver».

Por tanto, tras la previa, habrá que esperar hasta el mes de octubre, cuando se celebre la 'Níjar Súper Cup'. Cabe recordar que este campeonato de fútbol formativo reunió en su primera edición en las categorías de prebenjamín, benjamin, alevín e infantil, a 128 equipos provenientes de toda España bajo la organización del Ayuntamiento, Atalayas del Levante y Youth Super Cup.

El evento contó con las canteras del Barça; Sevilla, Betis; Valencia; Villarreal; Girona; Deportivo; Rayo Vallecano y el Sporting de Braga ,y por primera vez con cantera de la Unión Deportiva Almería.

