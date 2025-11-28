El legionario herido por una explosión en Viator se recupera en Torrecárdenas tras perder una mano

El legionario de 20 años herido este jueves al sufrir un accidente durante unas prácticas con fuego real en el Campo de Maniobras 'Álvarez de ... Sotomayor' de la base militar de Viator se encuentra fuera de peligro en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, donde tuvo que ser intervenido de urgencia por los daños.

Fuentes próximas al afectado han resaltado que el soldado, perteneciente a la VII Bandera Valenzuela, ha perdido una mano y algunas falanges de la otra a causa de la explosión de un artefacto que manipulaba, al parecer y, según la información vertida por la Asociación de Tropa y Marinería Española, la deflagración ocurrió cuando «manipulaba una pértiga con cordón detonante sufriendo heridas de extrema gravedad en ambas manos».

El legionario continúa en la unidad de cuidados intensivos (UCI) aunque se espera que pueda pasar a planta en los próximos días dada su evolución favorable. Por otra parte, los Tedax de la Guardia Civil están investigando el origen de la detonación.

Este fatal accidente ocurría apenas horas después de la visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la base militar de La Legión de Viator. En el momento en el que el legionario herido fue evacuado al hospital, Robles se encontraba en las mismas instalaciones visitando a Alejandro Carvajal Povedano, caballero legionario que resultó herido de gravedad en la explosión ocurrida hace casi un mes y que le costó la vida al militar Daniel Ruiz Mateo.

A raíz de este suceso la Asociación de Tropa y Marinería Española (Atme) emitió un comunicado en el que lamentaba «profundamente» el grave accidente producido este jueves en el campo de maniobras de la base.

Desde la Asociación de Tropa y Marinería Española trasladaban su «más sincero apoyo y ánimo al compañero herido, a su familia y a todos sus compañeros de unidad» toda vez que pedían al Gobierno y al Ministerio de Defensa «actuar de inmediato» para reconocer la profesión militar como «profesión de riesgo» ante «el riesgo inherente y constante que conlleva la profesión militar debido al manejo diario de armamento, explosivos, vehículos especializados y otros materiales peligrosos».