Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
R. I.

El legionario herido por una explosión en Viator se recupera en Torrecárdenas tras perder una mano

El legionario continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a la espera de pasar a planta dada su evolución favorable

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:53

Comenta

El legionario de 20 años herido este jueves al sufrir un accidente durante unas prácticas con fuego real en el Campo de Maniobras 'Álvarez de ... Sotomayor' de la base militar de Viator se encuentra fuera de peligro en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, donde tuvo que ser intervenido de urgencia por los daños.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El padre del detenido por el crimen de Antonio Campos niega contacto con él los días del crimen
  2. 2 Absuelta de narcotráfico una mujer que alegó que tenía cannabis para calmar el dolor
  3. 3 El Plan de Asfaltado de Roquetas se inicia con trabajos en la circunvalación de acceso al municipio
  4. 4 Sin rastro de «altas cantidades» de efectivo en la vivienda de García
  5. 5 La agencia de viajes admite las escapadas de García y Liria tras los mensajes intervenidos
  6. 6 Adra repara más de 1500 fugas de agua en los dos últimos años
  7. 7 El Ejido y el Consejo Social de la UAL promueven la investigación a través de paneles informativos
  8. 8 El Ayuntamiento de Vera inicia el expediente para nombrar Hijo Predilecto al doctor Diego Ramírez Soler
  9. 9 Campoejido dona más de 13.000 euros a el Ayuntamiento de El Ejido para políticas de Igualdad
  10. 10 Herido un legionario en una explosión en la base de Viator

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El legionario herido por una explosión en Viator se recupera en Torrecárdenas tras perder una mano

El legionario herido por una explosión en Viator se recupera en Torrecárdenas tras perder una mano