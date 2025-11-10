La Junta señala que la gripe aviar está «absolutamente controlada» y manda un mensaje de «tranquilidad» a consumidores
«La gente puede consumir huevos sin ningún tipo de problema porque la Junta de Andalucía, con el resto de administraciones públicas, está haciendo su trabajo»
E. P.
Almería
Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:44
El consejero andaluz de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado este lunes que el desarrollo de la gripe aviar en ... Andalucía está «absolutamente controlada», por lo que ha lanzado un mensaje de «tranquilidad» a los consumidores.
«La gente puede consumir huevos sin ningún tipo de problema porque la Junta de Andalucía, con el resto de administraciones públicas, está haciendo su trabajo», ha dicho el consejero a preguntas de los medios antes de participar en la II edición de los Premios de la Gamba Roja de Almería.
Fernández-Pacheco ha incidido en que la Junta está «perfectamente coordinada» con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en cuanto a la toma de decisiones para garantizar la seguridad alimentaria, sentido en el que ha recordado que este martes habrá un nuevo encuentro para «seguir coordinando las medidas» a implementar.
El titular andaluz de Agricultura ha reconocido que las restricciones impuestas pueden dar lugar a una subida de precios a productos «que escasean», si bien ha apelado a la «seriedad» y «diligencia» de todos para hacer frente a la crisis.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión